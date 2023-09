Barbie: de filmmerchandise die je niet kunt weerstaan

De Barbie-film van Greta Gerwig was een groot succes en boeide het publiek van alle leeftijden met zijn verkenning van vrouwelijkheid en de druk van perfectie. Als je een fan bent van de film, zul je blij zijn te weten dat er een reeks merchandise met Barbie-thema te koop is. Van soundtracks en kleding tot verzamelpoppen en gameaccessoires, er is voor ieder wat wils.

U kunt een digitale kopie van de film kopen of de fysieke schijf vooraf bestellen. Het huren van de film kost $ 24.99, terwijl het kopen ervan $ 29.99 kost. Het is vermeldenswaard dat de film in aanmerking komt voor Movies Anywhere, zodat je hem op elk deelnemend platform kunt bekijken.

Als je je Barbie-collectie wilt uitbreiden, kun je de Barbie-film vooraf bestellen op 4K UHD Blu-ray. De releasedatum moet nog worden vastgesteld, maar films in fysiek formaat komen doorgaans binnen een paar weken na de digitale versie beschikbaar.

Fans van Ken, het personage van Ryan Gosling, kunnen zich verheugen met de release van de Barbie The Movie Collectible Ken Doll. Deze pop, die zijn iconische zwarte vest met franjes en jas van nepbont draagt, kan van jou zijn voor $ 75. Het wordt zelfs geleverd in een verzamelbare Barbie-filmverpakking. De releasedatum voor dit item is vastgesteld op 31 januari 2024.

Barbie's album, met nummers van Ryan Gosling, Lizzo en meer, is verkrijgbaar op vinyl. Je kunt kiezen tussen roze vinyl of een melkachtig, helder vinyl van Amazon Exclusive, die momenteel allebei in de uitverkoop zijn.

Voor gameliefhebbers zijn er controllers met Barbie-thema beschikbaar. Je kunt kiezen voor een Deep Pink Xbox-controller of een Nova Pink PS5-controller om een ​​vleugje Barbie-magie aan je gaming-opstelling toe te voegen.

Als je je Ken-ergy wilt laten zien, kun je de 'I Am Kenough' hoodie van Mattel vooraf bestellen. Deze hoodie is gemaakt van gezellig materiaal, kost $ 60 en wordt op of vóór 10 oktober verzonden. Mattel biedt ook andere 'I Am Kenough'-kledingartikelen aan, waaronder hoeden en hoodies.

Voor degenen die hun woonruimte willen versieren, heeft Mattel een reeks canvasafdrukken met Barbie-filmthema beschikbaar. Met deze prints, die elk $ 40 kosten, kun je je liefde voor Barbie laten zien.

Met zoveel opties om uit te kiezen kunnen Barbie-fans zich volledig onderdompelen in de wereld van de film. Of het nu via verzamelobjecten, mode of decoratie is, er is geen gebrek aan manieren om Barbie: The Movie te vieren.

Bron: IGN – Hannah Hoolihan (freelance schrijver)