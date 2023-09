Uw online identiteit beschermen: een gids voor privacy en beveiliging

In het huidige digitale tijdperk is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de informatie die online over u of uw kind beschikbaar is. Een eenvoudige zoekopdracht in een zoekmachine kan persoonlijke gegevens en zelfs verouderde accounts onthullen die u misschien bent vergeten. Om uw privacy te beschermen, volgen hier enkele stappen die u kunt nemen.

Beoordeel eerst de schade. Gebruik tools als 'Ben ik gepwnd?' om te controleren of uw persoonlijke gegevens zijn blootgesteld aan datalekken. Als dit het geval is, wijzig dan onmiddellijk uw wachtwoorden. Reset uw inloggegevens op elke website waar u het gecompromitteerde wachtwoord hebt gebruikt. Dit voorkomt ongeautoriseerde toegang tot uw rekeningen en helpt gevoelige informatie, zoals uw bankrekening, te beschermen.

Overweeg het gebruik van privé-browsingmodi of op privacy gerichte browsers. Hoewel privé browsen uw geschiedenis van een apparaat kan wissen, worden uw online activiteiten niet verborgen voor websites, internetproviders en autoriteiten. Op privacy gerichte browsers zoals DuckDuckGo, Ghostery, Brave Browser of Tor bieden extra bescherming door tracking en gegevensopslag te minimaliseren.

Controleer bovendien uw apps. Veel apps en browserextensies verzamelen en verkopen uw gegevens aan adverteerders of derden. Controleer de machtigingen die aan elke app op uw telefoon zijn verleend en schakel eventuele overreikende toegang uit. Houd rekening met achtergrondtracking en verwijzingen naar derden, die kunnen duiden op datamakelaars. Verwijder op dezelfde manier alle ongebruikte apps of browserextensies om de blootstelling te minimaliseren.

Overweeg het gebruik van een brander-e-mailadres voor online interacties, zoals het aanmelden voor sociale media-accounts of online winkelen. Door speciaal voor deze interacties een apart e-mailadres in te stellen, voorkomt u spam en minimaliseert u het risico dat persoonlijke gegevens aan uw hoofd-e-mailaccount worden gekoppeld.

Door deze stappen te volgen, kunt u uw online identiteit beter beschermen en uw privacy behouden in een steeds digitalere wereld.

