In 2022 maakte Apple furore met de release van de robuuste Apple Watch Ultra, een van de grootste lanceringen in jaren. Vorig jaar werd ook de Series 8 geïntroduceerd, met sensor voor de huidtemperatuur. Hoewel de Series 9 en Ultra 2 misschien niet zo baanbrekend zijn, brengen ze wel een aantal opmerkelijke upgrades met zich mee.

De Series 9 behoudt het ontwerp van zijn voorganger, de Series 8, maar wordt geleverd met een snellere S9-chipset. Deze verbeterde verwerkingskracht verbetert niet alleen de snelheid, maar verbetert ook de levensduur van de batterij. Siri-verzoeken kunnen nu op het apparaat worden verwerkt, waardoor er geen Wi-Fi-verbinding of sterke mobiele dekking nodig is om uw horloge te bedienen. Bovendien is er een nieuwe roze kleuroptie geïntroduceerd.

De Ultra 2, geprijsd op $ 799, is het duurste horloge van Apple. Het beschikt over een ongelooflijk helder scherm dat tot 3,000 nits reikt, waardoor het gemakkelijker wordt om snel veranderende sportgegevens, zoals hoogteverschillen, te controleren. Zowel de Ultra 2 als de Series 9 zijn voorzien van een nieuwe functie genaamd Double Tap, waarmee gebruikers eenvoudige acties kunnen uitvoeren, zoals het beëindigen van een gesprek of het starten van een timer, door met hun vinger en duim tegen elkaar op het horloge te tikken.

Duurzaamheid was dit jaar een belangrijk aandachtspunt voor Apple. De horloges gebruiken nu gerecycled kobalt in de batterij en gerecyclede materialen in de kast. Apple heeft voor zijn sportlussen ook een nieuw materiaal geïntroduceerd, FineWoven genaamd, gemaakt van 86% gerecycled materiaal. Het bedrijf heeft zich ingespannen om de COXNUMX-uitstoot te verminderen door te investeren in het gebruik van hernieuwbare energie.

Vooruitblikkend suggereren geruchten dat Apple mogelijk aanzienlijke upgrades in petto heeft voor de Apple Watch X, die naar verwachting in 2024 of 2025 zal verschijnen. Gespeculeerde verbeteringen omvatten een dunnere kast en een nieuw bevestigingssysteem voor de band. De Watch X kan ook beschikken over een microLED-display voor een langere levensduur van de batterij en een groter scherm.

Op het gebied van gezondheidsgerelateerde functies heeft Apple bij elke iteratie consequent nieuwe functionaliteiten geïntroduceerd. Mogelijke toekomstige toevoegingen zijn onder meer bloeddrukmonitoring en niet-invasieve bloedglucosemonitoring. Deze kenmerken zouden vooral gunstig zijn voor mensen met diabetes of prediabetes.

Het doel van Apple om Garmin te evenaren in de categorie premium sporthorloges wordt duidelijk met de introductie van nieuwe hardware- en softwarefuncties. Het onlangs aangekondigde WatchOS 10 brengt verbeterde mogelijkheden naar de Series 9 en Ultra 2, zoals de mogelijkheid om tijdens een fietstraining van je telefoon een automatische fietscomputer te maken.

Terwijl de Apple Watch SE, het instapmodel, dit jaar geen upgrades kreeg, bieden de Series 9 en Ultra 2 genoeg verbeteringen om Apple-liefhebbers enthousiast te houden. Voorbestellingen voor deze horloges zijn al begonnen en de beschikbaarheid begint op 22 september.

