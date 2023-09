Tetra Pak Custom Printing zorgt voor een revolutie in de verpakking van drankkartons

Tetra Pak heeft onlangs zijn nieuwste innovatie, Tetra PakR Custom Printing, onthuld op PACK EXPO Las Vegas. Dit nieuwe initiatief biedt merken een geavanceerde, kosteneffectieve en aanpasbare oplossing voor het printen op papieren drankkartons. Het bedrijf kondigde ook een samenwerking aan met Flow Beverage Corp., een op gezondheid en welzijn gericht drankenbedrijf gevestigd in Toronto, om op maat gemaakte verpakkingen voor zijn alkalische bronwater te creëren.

Een van de meest opwindende ontwikkelingen die tijdens het evenement werden getoond, was de installatie van een Koenig & Bauer RotaJET 168 digitale printer over de volledige breedte in de Tetra Pak-fabriek in Denton, Texas. Deze ultramoderne printer beschikt over een baansnelheid van 135 m/min en een baanbreedte van 840 tot 1680 mm, wat meer flexibiliteit biedt en de mogelijkheid biedt om aan te passen met dynamische QR-codes op de verpakking en verschillende ontwerpen binnen dezelfde bestelling .

De voordelen van Tetra Pak Custom Printing beperken zich niet tot esthetische verbeteringen. Deze digitale printtechnologie maakt kleinere, meer gepersonaliseerde batchgroottes mogelijk, waardoor het ideaal is voor voedsel- en drankmerken van elke omvang. Bovendien kan de verpakking worden geïntegreerd met aangesloten verpakkingstoepassingen met behulp van unieke codes en ontwerpen.

Flow Beverage Corp., bekend om zijn aanwezigheid in winkels in Canada en de VS, is van plan de op maat gemaakte verpakking te gebruiken in zijn samenwerking met Live Nation Entertainment. Door op maat gemaakte ontwerpen op Tetra Pak-dozen te verwerken, wil Flow inspelen op consumententrends en de merkaanwezigheid op Live Nation Canada-locaties vergroten.

Pedro Goncalves, de Vice President Marketing van Tetra Pak, VS en Canada, benadrukte het belang van het snel activeren van marketinginspanningen in de snelle wereld van vandaag. Hij uitte zijn trots op de samenwerking met Flow en het presenteren van hun innovatieve ontwerpen aan concertbezoekers die dit najaar hun favoriete shows verlaten.

Volgens Nicholas Reichenbach, oprichter en CEO van Flow, verbetert Tetra Pak Custom Printing niet alleen het ontwerp van hun dozen, maar biedt het ook nieuwe advertentiemogelijkheden. Hij is van mening dat het medium boekdelen spreekt over hun toewijding aan kwaliteit, duurzaamheid en gedenkwaardige ervaringen en verwacht dat er meer partnerschappen zullen ontstaan ​​die hun merk- en duurzaamheidswaarden op de verpakking tot uiting zullen brengen.

Over het geheel genomen zorgt Tetra Pak Custom Printing voor een revolutie in de verpakking van drankkartons door merken de mogelijkheid te bieden hun identiteit te laten zien en op een dynamische en milieuvriendelijke manier contact te maken met consumenten.

