Tecno lanceert Spark 10 Pro Moon Explorer Edition om de Chandrayan-3-missie in India te vieren

Tecno, een populair smartphonemerk, heeft onlangs een speciale versie van hun Spark 10 Pro-smartphone gelanceerd in India. Dit unieke apparaat, ook wel de “Moon Explorer Edition” genoemd, is ontworpen om de succesvolle Chandrayan-3 Moon-missie in India te vieren. Laten we de opwindende kenmerken van deze nieuwe smartphone eens nader bekijken.

De Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer Edition heeft een strak en modern ontwerp. De glazen achterkant, met een gladde, zandachtige afwerking, geeft hem een ​​premium uitstraling en gevoel. De achterkant van de telefoon is verdeeld in twee delen, waarbij het bovenste deel wit is en de rest zwart. Er zijn diagonale strepen op het zwarte gedeelte, wat een vleugje elegantie toevoegt aan het algehele ontwerp. In tegenstelling tot sommige andere telefoons heeft deze editie geen uitstekende camerabult. Het heeft een vierkante vorm en een vingerafdrukscanner aan de zijkant.

Qua specificaties beschikt de Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer Edition over een 6.1-inch FHD+ scherm met een vloeiende verversingssnelheid van 90 Hz. De centraal uitgelijnde uitsparing herbergt een 32 MP camera aan de voorkant voor het vastleggen van verbluffende selfies. Aan de achterkant bevindt zich een primaire sensor van 50 MP, vergezeld van een AI-lens, om beelden van hoge kwaliteit vast te leggen. Onder de motorkap wordt de smartphone aangedreven door de robuuste Helio G88 SoC, die krachtige prestaties levert. Het wordt geleverd met 8 GB RAM en 128 GB intern geheugen, wat voldoende opslagcapaciteit biedt. Het apparaat beschikt ook over een grote batterij van 5,000 mAh, die snel opladen van 18 W ondersteunt.

Als u geïnteresseerd bent in de Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer Edition, kunt u deze vooraf bestellen vanaf 7 september 2023. De officiële releasedatum is vastgesteld op 15 september 2023. De telefoon kost Rs.11,999, waarmee hij een aantrekkelijke optie voor smartphoneliefhebbers.

Deze speciale editie smartphone van Tecno is een geweldige manier om de succesvolle maanmissie van India te herdenken. Met zijn stijlvolle ontwerp en indrukwekkende functies belooft het een heerlijke gebruikerservaring te bieden. Of je nu een fan bent van ruimteverkenning of gewoon toe bent aan een nieuwe smartphone, de Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer Edition is zeker het overwegen waard.

