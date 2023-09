Tech Year begint met Apple Event en Dreamforce Conference

De tweede week van september markeert het begin van een nieuw technologiejaar, waarbij grote evenementen zoals het iPhone-evenement van Apple en de Dreamforce-conferentie van Salesforce de toon zetten voor de branche. Deze evenementen luiden ook het begin in van het technologieconferentieseizoen, met shows voor Meta Platforms, Microsoft en Oracle.

Een langverwachte gebeurtenis is de beursintroductie van Arm Holdings, die de chipontwerper naar verwachting zal waarderen op $50 miljard tot $54.5 miljard. Deze beursintroductie, samen met het geplande openbare aanbod van bezorgstartup Instacart, zou de slapende technologie-IPO-markt nieuw leven kunnen inblazen. Dit jaar staat er veel op het spel, omdat juridische strijd, macro-economische omstandigheden, de handelsoorlog met China en uitdagingen op het gebied van de regelgeving tot bezorgdheid hebben geleid.

De evenementen van deze week belichten zowel de kansen als de problemen in de technologie-industrie. De beursintroductie van Arm laat de kracht van technologie en AI zien, terwijl de Google-DoJ-zaak aanleiding geeft tot bezorgdheid over de macht die een paar bedrijven uitoefenen. Het ministerie van Justitie stelt dat Google op illegale wijze gebruik heeft gemaakt van overeenkomsten met telefoonfabrikanten en internetbrowsers om de zoekmachinemarkt te monopoliseren.

Ondertussen komt een Senaatspanel bijeen om verantwoord AI-gebruik te bespreken, en wordt er tweeledige wetgeving opgesteld om AI te reguleren. Zelfs technologiegiganten als Apple en Salesforce zijn niet immuun voor uitdagingen: Apple wordt geconfronteerd met inkomsten- en verkoopproblemen en Salesforce overweegt Dreamforce te verhuizen vanwege zorgen over drugsgebruik en dakloosheid in San Francisco.

De belangrijkste zorg die boven het technologielandschap opdoemt, is AI. Het gesloten karakter van discussies en het potentieel voor toezicht door dominante spelers in de sector roepen vragen op over de eerlijkheid van regelgeving. De betrokkenheid van het ministerie van Justitie maakt de kwestie echter nog ernstiger.

Over het geheel genomen vormt deze drukke technologieweek het toneel voor de technologie-industrie in het komende jaar, met een mix van kansen, uitdagingen en zorgen over de regelgeving.

