Dying Light 2 introduceert DL-punten in premium valuta voor in-game aankopen

In de meest recente update van Dying Light 2, het langverwachte vervolg op de populaire game Dying Light, is een nieuwe premium in-game valuta genaamd DL Points geïntroduceerd. Spelers kunnen deze punten nu gebruiken om skinbundels te kopen zonder het spel te hoeven verlaten.

Hoewel de originele Dying Light ook microtransacties bevatte, werden deze uitgevoerd via de specifieke winkelpuien van de platformeigenaren, zoals Sony of Valve. Techland, de ontwikkelaar van Dying Light 2, heeft verklaard dat het gebruik van DL Points als exclusief betaalmiddel voor in-game aankopen “ons leven gemakkelijker maakt.” Deze stap elimineert ook de noodzaak om afzonderlijke bundels voor de platformwinkels te creëren.

Momenteel hebben spelers de mogelijkheid om echt geld uit te geven om DL Point-bundels te kopen in de PlayStation- en Xbox-winkels. Techland heeft echter aangekondigd dat zodra DL Points volledig zijn geïmplementeerd, de bundels uit de PlayStation Store worden verwijderd.

Er zijn vragen gerezen over de timing van deze introductie van DL Points en de recente overname van de meerderheidsaandelen van Techland door technologiegigant Tencent. Techland heeft verduidelijkt dat de twee evenementen geen verband houden en dat de implementatie van DL Points is uitgesteld vanwege de benodigde productietijd.

Met DL Points hebben spelers nu een handige en naadloze manier om in-game aankopen te doen zonder de meeslepende wereld van Dying Light 2 te hoeven verlaten. Dit nieuwe premium valutasysteem biedt spelers de mogelijkheid om skinbundels te verwerven tegen een betere prijs, waardoor hun algehele game-ervaring.

