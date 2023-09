Baldur's Gate 3 krijgt volgens Digital Foundry een indrukwekkende PS5-poort

Baldur's Gate 5 werd deze week uitgebracht op PlayStation 3 en werd door de technische experts van Digital Foundry geprezen vanwege de indrukwekkende port. Het uitgestrekte rollenspel met Dungeons & Dragons-thema van Larian Studios zou op ultra-instellingen op een niveau draaien dat gelijkwaardig is aan de pc-versie.

Een opvallend kenmerk van de PS5-versie is de mogelijkheid om de prestatiemodus in of uit te schakelen. In beide modi behoudt de game een resolutie van 1440p. De Performance-modus streeft naar een soepele 60 frames per seconde, wat volgens Digital Foundry grotendeels wordt gehaald. De stad Baldur's Gate zelf veroorzaakt echter enkele prestatieproblemen, met een framesnelheid die in bepaalde gebieden onder de 30 fps daalt.

De kwaliteitsmodus vergrendelt daarentegen de framesnelheid op 30 fps. Digital Foundry meldt dat het dit doel consequent bereikt, behalve in Act 3, waar de framesnelheid daalt tot halverwege de twintig. Over het algemeen biedt de PS20-versie echter relatief stabiele prestaties.

Als het gaat om multiplayer met gesplitst scherm, zijn er enkele merkbare bezuinigingen op de prestaties. Niettemin behoudt de game een stabiele 30 fps, behalve in Act 3, waar de framesnelheid daalt naar de lage twintig seconden.

Hoewel Baldur's Gate 3 momenteel geen crossplay ondersteunt, heeft Larian bovendien bevestigd dat dit op hun roadmap staat. De studio heeft sinds de release van de game actief gewerkt aan het oplossen van bugs en prestatieproblemen, met als doel uiteindelijk coöpspel op pc- en PS5-platforms mogelijk te maken.

Over het geheel genomen wordt Baldur's Gate 3 door IGN geprezen als een “mijlpaalmoment in het genre”. De game biedt een rijke, tactische RPG-ervaring met een goed geschreven verhaal, complexe personages en betekenisvolle keuzes die spelers kunnen maken. PlayStation 5-bezitters hebben toegang tot een volledige walkthrough en andere bronnen om hun gameplay-ervaring te verbeteren.

Bron: [Digital Foundry, IGN]