Taiwan introduceert nieuwe richtlijnen voor de digitale activa-industrie

Taiwan heeft zich aangesloten bij de groeiende lijst van landen die regelgeving voor de digitale activa-industrie implementeren. De Taiwanese Financial Supervisory Commission (FSC) heeft tien leidende principes ontwikkeld die gericht zijn op het vinden van een evenwicht tussen het bevorderen van innovatie en het beschermen van investeerders.

Een van de belangrijkste bepalingen in de richtlijnen is het harde optreden tegen offshore-beurzen die in Taiwan opereren zonder FSC-licenties te verkrijgen. Dit betekent dat mondiale beurzen zoals Binance, Bitfinex en Kraken, die in meerdere rechtsgebieden actief zijn geweest zonder te voldoen aan de regelgeving, nu zwaarder onder de loep zullen worden genomen.

Taiwan heeft de negatieve gevolgen van ongereguleerde beurzen ervaren, aangezien het een van de zwaarst getroffen landen was door de ineenstorting van de FTX. Als gevolg hiervan neemt de FSC proactieve maatregelen om investeerders te beschermen en de stabiliteit van de digitale activamarkt te garanderen.

Naast het harde optreden tegen frauduleuze uitwisselingen, vereisen de nieuwe richtlijnen van Taiwan ook dat Virtual Asset Service Providers (VASP's) toestemming vragen aan de FSC voordat ze advertenties publiceren. VASP's zijn ook verplicht om klantactiva te scheiden van bedrijfskapitaal en robuuste anti-witwasprogramma's (AML) te implementeren. De richtlijnen verbieden verder het aanbieden van complexe derivatenproducten aan particuliere beleggers, waarbij zware straffen worden opgelegd bij niet-naleving.

De uitgifte van tokens is een ander gebied dat in de richtlijnen aan de orde komt. VASP's moeten hun whitepapers ter beoordeling aan de FSC bekendmaken voordat ze tokens uitgeven. Deze maatregel heeft tot doel de transparantie te bevorderen en beleggers te beschermen tegen frauduleuze regelingen.

Het is vermeldenswaard dat de jurisdictie van de FSC niet van toepassing is op niet-fungibele tokens (NFT's), omdat hun unieke kenmerken en samenstelbaarheid uitgebreidere regelgeving vereisen.

De stap van Taiwan om de digitale activa-industrie te reguleren weerspiegelt de groeiende trend onder mondiale toezichthouders om de snelle ontwikkeling van de cryptomarkt in te halen. Door deze richtlijnen te implementeren wil Taiwan een veiliger en transparanter klimaat voor investeerders creëren en tegelijkertijd innovatie in de digitale activasector bevorderen.

Bronnen:

– [Bron 1]

– [Bron 2]