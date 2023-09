Het gerucht gaat dat Nintendo Switch 2 verbeterde prestaties en kortere laadtijden biedt

Geruchten over de langverwachte Nintendo Switch 2 blijven circuleren, waarbij nieuwe details over de prestaties en functies naar boven komen. Betrouwbare bronnen hebben beweerd dat de console in augustus in het geheim werd vertoond op de Gamescom, en nu heeft een derde bron deze beweringen bevestigd en aanvullende informatie toegevoegd.

Volgens rapporten van Eurogamer en VGC zouden de Switch 2 “The Legend of Zelda: Breath of the Wild” draaien met een hogere framesnelheid en resolutie, wat veelbelovend klinkt voor fans van het populaire spel. Nate The Hate, een voorheen betrouwbare Nintendo-insider, heeft deze beweringen ook ondersteund en meer details onthuld die hij over de console heeft gehoord.

Een opmerkelijke verbetering genoemd door Nate The Hate is de aanzienlijke vermindering van de laadtijden. Hij stelt dat de nieuwe hardware vrijwel onmiddellijke laadtijden voor games mogelijk maakte, vooral bij het opstarten vanuit het hoofdmenu. Dit is een grote verbetering ten opzichte van de originele Switch, die laadtijden van ongeveer 30 seconden had.

In termen van prestaties beweert Nate The Hate dat “Breath of the Wild” op de Switch 60 met 4 frames per seconde en een resolutie van 2K draaide. Hij zei ook dat de console over geavanceerde ray-tracing-mogelijkheden beschikt, vergelijkbaar met wat de PlayStation biedt. 5 en Xbox Series X/S kunnen bereiken. Hij verduidelijkt echter dat de brute kracht van de Switch 2 naar verwachting lager zal zijn dan die van de Xbox Series S.

Om dit te compenseren, kan de Switch 2 gebruik maken van nieuwe technologie genaamd DLSS (deep learning super sampling), die 4K-resolutie kan simuleren op apparaten met een lager vermogen. Dit zou een vergelijkbare visuele ervaring kunnen bieden als native 4K, terwijl de prestatie-efficiëntie behouden blijft.

Hoewel er nog steeds onzekerheid bestaat over de achterwaartse compatibiliteit van de Switch 2 en de officiële onthullings-/lanceringsdata, suggereert Nate The Hate dat de volgende Nintendo Direct over ongeveer drie dagen zal worden uitgezonden, mogelijk op 14 september. Het is belangrijk op te merken dat Nintendo Directs doorgaans plaatsvinden op Donderdagen.

Kortom, de geruchten over de Nintendo Switch 2 duiden op verbeterde prestaties, kortere laadtijden en het potentiële gebruik van DLSS-technologie. Fans kijken reikhalzend uit naar verdere updates van Nintendo over deze langverwachte console.

