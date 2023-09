Volgens analisten zijn de M3 Macs van Apple uitgesteld tot 2023

Volgens de betrouwbare Apple-analist Ming-Chi Kuo zal de eerste golf van Apple's langverwachte M3 Macs pas in 2023 op de markt komen. Kuo, die vaak voorkennis ontvangt van de toeleveringsketens van Apple, gaf geen specifieke details over de vertraging. Deze verschuiving in timing weerspiegelt Apple's release van op de M2 ​​gebaseerde MacBook Pro- en Mac mini-ontwerpen, die aanvankelijk gepland waren voor eind 2022, maar uiteindelijk in januari 2023 werden gelanceerd.

Mark Gurman van Bloomberg, een andere prominente bron van informatie over de producten van Apple, herzag ook zijn voorspellingen met betrekking tot een mogelijke Mac-aankondiging in oktober. Hoewel hij gelooft dat Apple na september een aantal producten zal lanceren, waaronder een mogelijke iPad Air-vernieuwing, verwacht hij dat deze releases zullen plaatsvinden via persberichten in plaats van vooraf opgenomen aankondigingsvideo's.

Het is de moeite waard om op te merken dat de aankondiging van Kuo uitsluitend verwijst naar de MacBook-serie en niet naar andere apparaten binnen het Apple-portfolio. De iMac valt op als een apparaat dat al lang aan vernieuwing toe is, aangezien het het enige Mac-model blijft zonder een variant van de M2-chip. Aan de andere kant hebben niet-MacBooks zoals de Mac mini, Mac Studio en Mac Pro recentere updates met M2-chips ontvangen.

De M3-chips zullen naar verwachting worden vervaardigd met behulp van een nieuw 3 nm-proces van Taiwan Semiconductor (TSMC). Met dit proces kan Apple de chipprestaties verbeteren zonder het energieverbruik te verhogen. Er wordt verwacht dat de M3-serie extra CPU- en GPU-kernen zal bevatten in vergelijking met de M2-versies, evenals architectonische verbeteringen die door Apple zijn geïntroduceerd.

Degenen die momenteel Intel Macs gebruiken die zich traag voelen of incompatibel zijn met macOS Sonoma, kunnen uitkijken naar de M3-generatie als een waardevolle upgrade. Early adopters van de eerste M1 Macs eind 2020 zullen de M3-reeks wellicht ook verleidelijk vinden voor een upgrade.

Hoewel het onzeker blijft of Apple zijn Mac-assortiment zal toelichten tijdens het evenement in september, zullen we op 12 september om 1 uur Eastern Time live verslag doen van de aankondigingen.

