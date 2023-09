Aandelen openen lager terwijl beleggers wachten op Apple Event en inflatiegegevens

De aandelen openden dinsdag lager op Wall Street, terwijl beleggers wachtten op de langverwachte herfstgebeurtenis van Apple en aftelden naar het belangrijkste inflatiegegevensrapport van woensdag. De Nasdaq Composite leidde de terugtocht, met een daling van ongeveer 0.3% als gevolg van een daling van de aandelen van Oracle nadat de softwaremaker een vertragende groei van de cloudverkoop had gerapporteerd. De S&P 500 daalde ongeveer 0.2%, terwijl de Dow Jones Industrial Average ongeveer 0.1% daalde.

Tech-aandelen, vooral Apple, zullen dinsdag centraal staan, aangezien het bedrijf naar verwachting de iPhone 15 zal lanceren tijdens het langverwachte herfstevenement. Bovendien nemen de verwachtingen toe voor de blockbuster Arm IPO. Er wordt gemeld dat de notering van de chipontwerper tot tien keer overtekend is, waarbij het orderboek dinsdagmiddag vroeg zal sluiten.

De stijgende olieprijzen hebben ook zorgen doen ontstaan ​​over de weerstand van de inflatie tegen de pogingen van de Federal Reserve om de druk af te koelen. De WTI-futures voor ruwe olie en Brent stegen dinsdag vroeg naar een niveau in de buurt van het hoogste niveau in negen maanden, nadat gegevens uit de OPEC een tekort aan aanbod aan het licht brachten van meer dan 3 miljoen vaten per dag volgend kwartaal.

Beleggers concentreren zich op de cruciale Amerikaanse consumenteninflatiecijfers van woensdag en letten op tekenen van een vertraging van de bestedingen. De publicatie van donderdag over de detailhandelsverkopen van augustus zal verder inzicht bieden in de veerkracht van huishoudens.

Tijdens de bijeenkomst in september zullen de komende economische gegevens worden beoordeeld op hun potentieel om de Federal Reserve te beïnvloeden. Beleggers vragen zich af of er nog meer renteverhogingen op tafel liggen en of deze al in de aandelenmarkt zijn ingeprijsd.

Over het geheel genomen kijken deelnemers op de aandelenmarkt reikhalzend uit naar het evenement van Apple, analyseren ze inflatiegegevens en houden ze rekening met de potentiële impact van toekomstige rentebesluiten van de Federal Reserve op de markt.

