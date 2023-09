Aandelen openen lager omdat Apple inzakt en Intel beter presteert

By

De aandelenbeurzen zijn donderdag lager geopend na een ontmoedigende update op de arbeidsmarkt. Apple zette zijn recente achteruitgang voort, terwijl chipmaker Intel zijn winstreeks voortzette. Het ministerie van Arbeid meldde dat de initiële werkloosheidsaanvragen vorige week onverwacht zijn gedaald en het laagste niveau sinds februari hebben bereikt. Ook de aanhoudende claims kenden een aanzienlijke daling. Ondanks het positieve nieuws over werkloosheidsaanvragen wordt verwacht dat de Federal Reserve haar huidige rentetarieven zal handhaven en prioriteit zal geven aan een sterke arbeidsmarkt om de inflatie te bestrijden.

AAPL-aandelen daalden met 2.9% nadat rapporten suggereerden dat China zijn verbod op iPhones zou kunnen uitbreiden naar staatsbedrijven en door de overheid gesteunde instanties. C3.ai kende een daling van de aandelenwaarde met 12.2% na het winstrapport over het eerste kwartaal, dat een verlies van 9 cent per aandeel liet zien, maar de omzetverwachtingen overtrof. Wedbush Securities-analist Daniel Ives blijft optimistisch over het langetermijnpotentieel van C3.ai op de markt voor kunstmatige intelligentie.

De Nasdaq Composite daalde met 0.9% naar 13,748, het vierde verlies op rij, terwijl de S&P 500 met 0.3% daalde naar 4,451. Dankzij de kracht van Intel wist de Dow Jones Industrial Average echter met 0.2% te stijgen naar 34,500. De aandelen van Intel stegen met 3.2%, wat de langste dagelijkse winstreeks in enkele maanden betekende.

