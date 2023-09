Steam viert 20e verjaardag: van controverse tot dominantie in de game-industrie

By

Steam, het populaire digitale distributieplatform voor videogames, viert zijn 20e verjaardag. Steam werd gelanceerd op 12 september 2003 en kreeg aanvankelijk te maken met terugslag van pc-gamers die het zagen als een bedreiging voor multiplayer-serverbrowsers en fysieke schijven. De release van Half-Life 2 door Valve, waarvoor Steam nodig was om te spelen, bleek echter een enorm succes en maakte de weg vrij voor Steam's dominantie in de industrie.

Ondanks aanvankelijke scepsis erkenden game-uitgevers uiteindelijk de waarde van Steam en zijn enorme gebruikersbestand. Tegenwoordig hebben grote uitgevers zoals EA, Ubisoft, Microsoft, Sony, Square Enix en zelfs Blizzard Steam omarmd als het de facto pc-gameplatform. Zelfs Epic Games, met zijn Epic Games Store, heeft moeite om te concurreren met het momentum van Steam, ondanks het weggeven van miljoenen dollars aan gratis games.

Het uiteindelijke doel van Valve met Steam was om elke game-ontwikkelaar een platform te bieden om zijn spelers rechtstreeks te bereiken en hun publiek op te bouwen. Door de jaren heen is Steam het platform bij uitstek geworden voor het ontdekken van indiegames, en biedt het een handige plek om games te kopen en te spelen met constante verkopen en nieuwe functies.

Tijdens de pandemie steeg de populariteit van Steam enorm: in januari waren er 10 miljoen spelers tegelijk ingelogd. Bovendien heeft Valve's recente aankondiging van de Steam Deck-gaminghandheld nieuwe opwinding op het platform gebracht en de gebruikersinterface verbeterd.

Terwijl Steam zijn 20e verjaardag viert, is het getransformeerd van een controversiële DRM-tool naar een geliefd gaming-huis voor miljoenen pc-gamers. Ondanks de vroege uitdagingen is Steam een ​​symbool geworden van het bloeiende digitale distributielandschap in de game-industrie.

Bron: The Verge van Sean Hollister.