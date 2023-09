Modding-ondersteuning voor Starfield komt in 2023, zegt Todd Howard

Gamedirecteur Todd Howard heeft bevestigd dat officiële moddingtools voor Starfield, de zeer succesvolle open-space RPG ontwikkeld door Bethesda Game Studios, in 2023 beschikbaar zullen zijn. In een interview met de Japanse publicatie Famitsu benadrukte Howard het belang van mods voor de studio. en verzekerde fans dat mod-ondersteuning op een significante manier zou worden geïmplementeerd.

Bethesda Game Studios heeft een geschiedenis van het introduceren van modding-ondersteuning voor zijn games na hun eerste release. Fallout 4 kreeg bijvoorbeeld een jaar na de lancering officiële mod-ondersteuning. Howard bevestigde tijdens een Reddit AMA in november 2021 dat Starfield hetzelfde patroon zou volgen, waarmee hij zou voldoen aan de belofte van de studio om volledige mod-ondersteuning voor de game te bieden.

De modding-gemeenschap is de afgelopen twintig jaar een essentieel onderdeel geweest van de games van Bethesda, en Howard sprak zijn waardering uit voor hun bijdragen. Hij hoopt dat meer modders hun passie omzetten in een carrière en gelooft dat de komende mod-ondersteuning voor Starfield makers in staat zal stellen precies dat te doen.

Starfield is ongelooflijk succesvol sinds de release op 6 september voor pc- en Xbox-consoles. De game trok meer dan zes miljoen spelers, met een piek van meer dan 330,000 gelijktijdige spelers op Steam, waarmee het record van The Elder Scrolls V: Skyrim werd overtroffen. Er moet echter worden opgemerkt dat Starfield beschikbaar is via Xbox Game Pass, wat mogelijk heeft bijgedragen aan het hoge aantal spelers.

Bron: Famitsu, PCGamesN, Reddit AMA

Definities:

– Modding-tools: Softwaretools geleverd door game-ontwikkelaars waarmee gebruikers aspecten van een game kunnen wijzigen of aanpassen, zoals graphics, gameplay-mechanismen en gebruikersinterface.

– Mod-ondersteuning: de implementatie en beschikbaarheid van modding-tools voor een game, waardoor spelers wijzigingen kunnen maken en delen.

– Gelijktijdige spelers: het aantal spelers dat tegelijkertijd actief een spel speelt.

Opmerking: dit artikel is een samenvatting en bevat geen originele inhoud van het bronartikel.