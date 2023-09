De natuurkunde achter de virale Starfield Potato Clip begrijpen

Vorige week ging een videoclip van een Starfield-speler die 20,000 aardappelen in de cockpit van zijn schip propte viraal. Hoewel de durf van een dergelijke prestatie de aandacht trok, ligt de echte fascinatie in het feit dat al die aardappelen ‘fysica hebben’. Maar wat betekent het dat iets ‘fysica heeft’? Waarom zijn mensen zo verbaasd over een stapel vallende aardappelen in een ruimteverkenningsspel?

Om dit fenomeen te begrijpen, hebben we contact opgenomen met verschillende game-ontwikkelaars voor inzicht. Nikita Luzhanskyi, een Unreal Engine-ontwikkelaar, legde uit hoe botsingen tussen objecten in games worden berekend. Wanneer twee objecten in het echte leven met elkaar botsen, komt het erop neer dat de natuurkunde een rol gaat spelen. In virtuele ruimtes hebben computers echter tijd nodig om de fysica van elk betrokken object te berekenen. Hoe meer objecten in de mix, hoe meer berekeningen er nodig zijn, waardoor de zaken complexer worden.

Luzhanskyi benadrukte ook dat games met een bepaalde framesnelheid werken, zoals 60 frames per seconde (fps). Binnen elke seconde verwerkt de game-engine invoergegevens, past deze toe op de gamewereld, berekent objectinteracties en geeft de afbeelding weer op het scherm. Hoe meer objecten er zijn, hoe meer controles de engine moet uitvoeren voor realistische interacties. Het overschrijden van de bovengrens van de framesnelheid kan er echter voor zorgen dat het spel langzamer gaat spelen, wat ongewenst is voor spelers.

Bij het berekenen van objectbewegingen in een game worden meerdere algoritmen gebruikt om kleine bewegingen tussen ticks of tijdsintervallen te berekenen. Er wordt rekening gehouden met factoren als versnelling, snelheid en botsingen. Het bereiken van realistische botsingen met honderden of duizenden objecten vereist efficiënte en snelle code.

Het geniale van de Starfield-aardappelclip ligt in het feit dat ondanks dat 20,000 aardappelen tegen elkaar botsen, de vloer en een bewegende deur, ze zich gedragen als echte aardappelen. Liam Tart, hoofdkunstenaar bij Unknown Worlds, legt uit dat hoewel de aardappelen misschien stil lijken, ze feitelijk altijd natuurkunde simuleren. Als voorwerpen zich dicht bij elkaar bevinden, veroorzaken botsingen meestal stuiteren en wiebelen, maar de aardappelen in de clip bewegen alleen zachtjes als de deur opengaat. Het is een indrukwekkende prestatie om meer dan 20,000 aardappelen te simuleren zonder een significante daling van de framesnelheid.

Megan Fox, oprichter van Glass Bottom Games, benadrukt verder de potentiële uitdagingen die uit deze simulatie hadden kunnen voortkomen. Ze legt het verschil uit tussen de CPU-fysica, die op de computer draait, en de GPU-fysica, die op de grafische kaart draait. Hoewel GPU-fysica meer geschikt is voor op zichzelf staande simulaties, is CPU-fysica beter voor interactieve simulaties waarbij spelersinteracties betrokken zijn. Het feit dat de aardappelsimulatie tot stand is gebracht met behulp van CPU-fysica draagt ​​bij aan het ontzagwekkende karakter van de clip.

Concluderend toont de virale Starfield-aardappelclip de fijne kneepjes van natuurkundige simulaties in games. Het enorme aantal aardappelen dat erbij betrokken was, vormde een uitdaging op het gebied van rekenkracht en code-optimalisatie. Het feit dat de aardappelen zich ondanks hun virtuele omgeving gedroegen als echte aardappelen, maakt deze clip werkelijk verbluffend.

Bronnen:

– John Linneman van Digital Foundry, zoals geciteerd in het bronartikel

– Nikita Luzhanskyi, Unreal Engine-ontwikkelaar bij Pingle Studio

– Liam Tart, hoofdartiest bij Unknown Worlds

– Megan Fox, oprichter van Glass Bottom Games [IGN-interview]