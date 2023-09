Starfield vestigt record als Bethesda's grootste gamelancering

Starfield, de langverwachte ruimte-RPG van Bethesda, heeft een opmerkelijke entree gemaakt in de gamingwereld. Sinds de release op 31 augustus heeft de game meer dan 6 miljoen spelers aangetrokken, waardoor het de grootste lancering in de geschiedenis van Bethesda is. De populariteit heeft zich vertaald in indrukwekkende initiële verkoopcijfers, waarbij Starfield zowel de digitale als de fysieke verkoopgrafieken domineert.

Op Steam staat de game momenteel op nummer twee in de wereldwijde topverkooplijst, net achter de al lang bestaande kampioen Counter Strike: Global Offensive. Hoewel Starfield ongeveer 200,000 gelijktijdige spelers heeft, vergeleken met het miljoen van CS:GO, heeft het het aantal spelers van andere iconische Bethesda RPG's zoals Skyrim, Fallout 4 en The Elder Scrolls Online overtroffen.

Het succes van Starfield beperkt zich niet tot de digitale wereld. In Groot-Brittannië claimde de game de eerste plaats op de fysieke verkooplijst en overtrof titels als Hogwarts Legacy en Mario Kart 8 Deluxe. Christopher Dring, hoofd van GamesIndustry.Biz, prees de prestatie van Starfield en vergeleek de fysieke lancering met Diablo 4, dat een grote digitale hit was.

Hoewel Starfield gratis kan worden gespeeld voor Xbox- en pc-bezitters met een Game Pass-abonnement, kopen sommige fans de game graag om Bethesda Studios te ondersteunen en het voortdurende succes ervan te garanderen. Eén speler gaf aan waarom hij de digitale versie kocht en verklaarde dat het financieel ondersteunen van de game zal leiden tot meer inhoud en steun van de ontwikkelaars.

Hoewel Bethesda geen officiële verkoopcijfers heeft bekendgemaakt, duiden de prestaties van Starfield op een sterke start van de game. Terwijl de gaminggemeenschap reikhalzend uitkijkt naar meer updates, lijkt het erop dat Starfield zichzelf stevig heeft gevestigd als een monumentale release voor Bethesda.

Bronnen:

– Steam's wereldwijde topverkoopgrafiek

– GamesIndustry.Biz Twitter-thread