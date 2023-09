Volgens How Long To Beat heeft de gemiddelde speler van Starfield, de nieuwste rollenspelgame van Bethesda, zo'n 18 uur nodig om de hoofdmissie te voltooien. Deze schatting is gebaseerd op een bescheiden steekproefomvang van 72 gamers. Er moet echter worden opgemerkt dat deze cijfers mogelijk niet geheel representatief zijn, aangezien de spelers in deze poule waarschijnlijk bijzonder enthousiast en toegewijd zullen zijn, aangezien Starfield nog steeds een populaire release is.

Bovendien, als spelers zowel de hoofdmissie als de grote zijmissies zouden voltooien, zou dit ongeveer 49 uur duren. Bij deze schatting wordt ervan uitgegaan dat spelers volledig betrokken zijn bij het verkennen van alle aspecten van het spel.

Het is belangrijk om te bedenken dat deze cijfers kunnen veranderen naarmate meer spelers tips delen en verborgen speurtochten of geheimen in het spel ontdekken. Naarmate de community samenkomt om nieuwe inhoud te ontdekken, kan de gemiddelde voltooiingstijd toenemen en kan de tijd voor een “completionistische” playthrough afnemen.

Pete Hines, hoofd van de uitgeverij van Bethesda, vertelde dat het voor hem persoonlijk ongeveer 130 uur duurde voordat Starfield hem volledig betrokken had. Dit benadrukt de diepgang en inhoudsrijkdom van de game die verder gaat dan alleen de hoofdmissie.

Hoewel Starfield misschien bekend voorkomt voor fans van Bethesda's eerdere games zoals Fallout 4 of The Elder Scrolls, kan deze bekendheid voor een comfortabele en plezierige ervaring zorgen. Net als een warme kom havermout bieden Bethesda's avonturen in de open wereld een gevoel van comfort en vertrouwdheid dat spelers vaak aantrekkelijk vinden.

Concluderend wordt de gemiddelde voltooiingstijd voor de hoofdmissie van Starfield geschat op ongeveer 18 uur. Spelers kunnen echter een langere gameplay-ervaring verwachten als ze zowel de hoofdmissie als de grote zijmissies willen voltooien. Naarmate meer spelers het spel verkennen en hun ervaringen delen, kan de gemiddelde voltooiingstijd veranderen. Ondanks overeenkomsten met eerdere Bethesda-titels belooft Starfield spelers een unieke en boeiende ervaring te bieden.

