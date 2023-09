Starfield van Bethesda Game Studios biedt spannende Zero-Gravity Gunfight-ervaring

Bethesda Game Studios heeft lof ontvangen voor zijn gevechtsmechanismen in Starfield, waarbij critici opmerkten dat de wapens zwaar, nauwkeurig en krachtig aanvoelen. Een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de vederlichte wapens in de Fallout-serie. Het opvallende kenmerk is echter de mogelijkheid om in het begin van de game deel te nemen aan een spannend vuurgevecht zonder zwaartekracht, waarin het vechtsysteem van de game op zijn best wordt getoond.

[SPOILERALERT: Het volgende beschrijft de side-quest van het Almagest-ruimtestation in Starfield.]

Terwijl ik de Mantis-missielijn volgde op weg van Alpha Centauri, ontdekte ik het Olympus-sterrenstelsel en kwam ik een ogenschijnlijk gewoon radiaal ruimtestation tegen nabij de planeet Nesoi, genaamd The Eye. Er kwam echter geen reactie toen ik probeerde te communiceren met het station, wat aanleiding gaf tot bezorgdheid.

Toen ik aan boord van het station stapte, bevond ik me in een glamoureuze, gewichtloze gang, uitsluitend geleid door de jets op mijn rugzak. Terwijl ik door de ramen keek, zag ik puin in het lege ruimtestation drijven, wat erop wees dat er iets mis was gegaan. Plots zweefde er een Spacer voorbij, wat het begin van een intens vuurgevecht aangaf. Er brak chaos uit op het niveau eronder.

De zwaartekrachtvrije omgeving stimuleert agressieve gameplay, waarbij alleen een decoratief rooster spelers scheidt van de hordes vijanden. Het gebruik van een jetpack is cruciaal om snel de afstand te overbruggen en individuele tegenstanders te isoleren. Granaten en jachtgeweren zijn effectief in het uiteendrijven van de goed gecoördineerde vijandelijke groep, die vakkundig dekking in haar voordeel gebruikt. De nabijheid van de actie tot de luchtsluis vergroot de intensiteit van de ontmoeting, en zelfs AI-metgezellen zoals de robot Vasco doen mee aan de actie.

Wat de meeste indruk op mij maakte, was het uitzonderlijke natuurkundige systeem. Bethesda heeft met succes ragdoll-effecten geïmplementeerd die zijn afgestemd op gevechten zonder zwaartekracht, resulterend in visueel verbluffende en dynamische lijkbewegingen die zelfs tijdelijke dekking kunnen bieden.

Concluderend biedt het Almagest-ruimtestation een uitstekende kans om in het begin van de game de opwinding van zwaartekrachtgevechten in Starfield te ervaren. Als je het nog niet hebt verkend, zorg er dan voor dat je je favoriete wapens meeneemt en een solide opslagpunt creëert. Je zult merken dat je dit vuurgevecht meerdere keren opnieuw wilt spelen om de gevechtssystemen van de game ten volle te kunnen waarderen.

Houd er rekening mee dat wanneer u in nul G vecht, u er rekening mee moet houden dat de poort van de vijand gesloten is.

