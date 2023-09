Starfield overtreft Skyrims record voor gelijktijdige spelers op Steam

Starfield, het langverwachte ruimtespel van Bethesda, blijft sinds de release records breken. De game heeft nu het hoogste aantal gelijktijdige spelers van Skyrim op Steam overtroffen en bereikte tegelijkertijd 330,723 spelers. Dit aantal overtreft Skyrims record van 287,411 gelijktijdige spelers uit 2011.

Het is vermeldenswaard dat deze cijfers alleen gebaseerd zijn op Steam-spelers, aangezien Starfield ook beschikbaar is op pc via Game Pass en op Xbox-consoles. Xbox-hoofd Phil Spencer heeft eerder aangekondigd dat Starfield op 7 september al meer dan een miljoen spelers op alle platforms had verzameld.

Hoewel de lancering van Starfield groter wordt geacht dan welk Fallout-spel dan ook tot nu toe, blijft het nog steeds achter bij het aantal gelijktijdige spelers dat Fallout 4 in 2015 bereikte. Fallout 4 piekte op bijna 473,000 gelijktijdige spelers tijdens de release. Starfield presteert echter aanzienlijk beter dan Fallout 76, dat in 32,982 slechts een maximum van 2020 spelers bereikte.

Ondanks dat het het aantal gelijktijdige spelers van andere populaire RPG's zoals Baldur's Gate 3 niet overtreft, heeft Starfield de vijfde plek opgeëist voor de grootste game op Steam. Het bevindt zich momenteel achter PUBG: Battlegrounds, Baldur's Gate 3, Dota 2 en Counter-Strike: Global Offensive.

Het succes van Starfield sinds de lancering toont de hoge mate van anticipatie en interesse in het spel aan. Terwijl spelers de uitgestrektheid van de ruimte in deze meeslepende RPG blijven verkennen, zal het interessant zijn om te zien hoe deze het in de toekomst doet in vergelijking met andere populaire titels.

