Speler creëert een overmeesterd schip in Starfield

Een speler in het populaire spel Starfield heeft misschien wel het meest overweldigende schip gecreëerd dat mogelijk is. Redditor Solace_of_the_Thorns ontdekte een unieke strategie die het schip vrijwel immuun maakt voor frontale schade. Door het middelpunt van het schip boven en links van het eigenlijke schip, bekend als de “L-Wing”, te positioneren, kunnen vijandelijke schepen het schip niet rechtstreeks raken.

Het concept achter de L-Wing is dat vijandelijke schepen zich doorgaans richten op het middelpunt van je schip, dat wordt berekend door het snijpunt van de twee verste punten op de X-, Y- en Z-as. Door het middelpunt van de L-Wing echter in een lege ruimte te plaatsen in plaats van in het schip, wordt het schip ongelooflijk moeilijk te raken.

Hoewel verdwaalde schoten het schip nog steeds kunnen raken, zullen alle schoten op het doel mislukken vanwege het verschoven middelpunt. Dit betekent dat naarmate de speler dichter bij de vijand komt, de nauwkeurigheid van de vijand afneemt, waardoor de L-Wing uiterst voordelig is in luchtgevechten.

Visueel gezien is de L-Wing niet het meest esthetisch schip, waarbij het grootste deel van het schip gevuld is met woonmodules en een lange, dunne arm die zich naar één kant uitstrekt, waardoor een “L”-vorm ontstaat. Het ontwerp van het schip geeft echter prioriteit aan functionaliteit boven uiterlijk, waardoor de speler ongedeerd uit ontmoetingen met vijandige piraten van hoog niveau kan komen.

Spelers die geïnteresseerd zijn in het creëren van hun eigen schepen in Starfield kunnen IGN's Starfield scheepsgids raadplegen voor nuttige tips en strategieën.

Concluderend heeft het L-Wing-scheepsontwerp in Starfield spelers een slimme en effectieve manier geboden om een ​​overmeesterd schip te creëren. Door gebruik te maken van de spelmechanismen en door het middelpunt buiten het schip te plaatsen, kunnen spelers vrijwel immuun worden voor frontale schade, waardoor ze geduchte tegenstanders worden in de strijd.

Bronnen:

– Solace_of_the_Thorns (Reddit)