Starfield overtreft eerdere Bethesda-releases met meer dan zes miljoen spelers

Starfield, de langverwachte game van Bethesda, is de grootste lanceringstitel van het bedrijf geworden en overtreft daarmee het succes van eerdere releases zoals Skyrim en Fallout 4. Sinds de release met vroege toegang op 1 september, gevolgd door een bredere release op 6 september, heeft Starfield al trok meer dan zes miljoen spelers op Xbox en pc.

Wat Starfield onderscheidt van andere game-lanceringen is de beschikbaarheid ervan op Xbox Game Pass als first-party titel. Dit heeft bijgedragen aan de wijdverbreide populariteit en toegankelijkheid ervan onder gamers. Bovendien heeft de game in korte tijd belangrijke mijlpalen bereikt, waarbij meer dan een miljoen gelijktijdige spelers werden bereikt en een piek werd bereikt van 250,000 dagelijkse gelijktijdige gebruikers op Steam.

Volgens Jerret West, Chief Marketing Officer van Xbox, is Starfield meer dan alleen een game-lancering; het is een fenomeen dat de aandacht trekt van zowel de game-industrie als bredere consumentengesprekken. West beschrijft Starfield als een zeldzaam juweeltje dat slechts eens in de paar jaar opduikt, waardoor het een belangrijke mijlpaal is in de gamingwereld.

Bovendien ziet West Starfield als het startpunt van een grotere reis voor Xbox, met een reeks first-party titels gepland voor de komende jaren. Hij ziet dit als het begin van een buitengewone periode voor het bedrijf.

Samenvattend is het succes van Starfield ongekend en overtreft het de prestaties van Bethesda's eerdere blockbuster-titels nu al. De lancering van de game op Xbox Game Pass en het vermogen om een ​​breed publiek te boeien, luiden een nieuw tijdperk in voor zowel Bethesda als Xbox.

Bronnen:

- Eurogamer

– GamesIndustry.biz