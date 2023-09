Starfield wordt Bethesda's grootste gamelancering met zes miljoen spelers

Volgens ontwikkelaar Bethesda hebben ruim zes miljoen spelers Starfield al gespeeld, wat het de grootste game-lancering in de geschiedenis van het bedrijf maakt. Deze mijlpaal werd aangekondigd in een bericht op X, voorheen bekend als Twitter.

Deze prestatie is belangrijk omdat het de eerste keer is dat een Bethesda-game in zo'n korte tijd zes miljoen spelers heeft bereikt. Een van de factoren die aan dit succes hebben bijgedragen, is de opname van Starfield in de Xbox Game Pass, waardoor spelers eenvoudig toegang tot de game kregen. Het is echter belangrijk op te merken dat het aantal spelers van Starfield exclusief PlayStation-gebruikers omvat, aangezien de game niet beschikbaar is op dat platform.

Eerder deze week onthulde Xbox-baas Phil Spencer dat Starfield een miljoen gelijktijdige spelers had overtroffen op alle platforms, inclusief Steam. Op Steam had Starfield consequent ongeveer 250,000 spelers op de dagelijkse piek van gelijktijdige gebruikers. Dit aantal is relatief stabiel gebleven sinds de release van de game voor vroege toegang, wat aangeeft dat veel spelers graag zo snel mogelijk aan de game wilden beginnen.

Met de officiële release van Starfield wordt verwacht dat nog meer spelers aan de game zullen deelnemen, vooral degenen die wachtten op de beschikbaarheid ervan op Xbox Game Pass. Het is duidelijk dat de verwachtingen voor Starfield hooggespannen waren, en de succesvolle lancering toont de immense populariteit van Bethesda's games aan.

Over het geheel genomen is Starfield's prestatie van zes miljoen spelers in zo'n korte periode een bewijs van de brede aantrekkingskracht en de opwinding rond de release. Het zal interessant zijn om te zien hoe het aantal spelers de komende weken en maanden blijft groeien.

