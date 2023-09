Starfield krijgt in 2024 officiële mod-ondersteuning

Volgens Todd Howard, hoofd ontwikkeling bij Bethesda, zal Starfield in 2024 officiële mod-ondersteuning ontvangen. Hoewel er geen specifieke releasedatum is opgegeven, liet Howard doorschemeren dat de mod-ondersteuning waarschijnlijk zal worden geïmplementeerd via de Creation Kit, die eerder werd gebruikt voor Fallout. 4 en The Elder Scrolls 5: Skyrim.

Mod-ondersteuning stelt spelers in staat het spel aan te passen en aan te passen, waardoor de mogelijkheden ervan worden uitgebreid. Howard zei: “Zodra mods worden ondersteund, kun je bijna alles doen, net als in onze vorige games. Mod-ondersteuning zal volgend jaar beschikbaar zijn, en we houden ook van mods, dus we gaan er all-in voor.”

De Creation Kits voor Fallout 4 en Skyrim voorzagen spelers van dezelfde tools die Bethesda gebruikte om de games te maken. Dit maakte de ontwikkeling van meer geavanceerde mods met groter gemak mogelijk. Het is logisch om aan te nemen dat Starfield's versie van de Creation Kit een jaar na de lancering van de game zal worden uitgebracht, vergelijkbaar met de releasetijdlijnen van zijn voorgangers.

Ondanks het ontbreken van officiële mod-ondersteuning hebben spelers al een verscheidenheid aan mods voor Starfield gemaakt. Deze variëren van eigenzinnige en onconventionele creaties tot meer praktische toevoegingen, zoals DLSS-ondersteuning en een gezichtsveldschuifregelaar. Spelers ontwikkelden zelfs een mod om iets te doen aan wat IGN een “schokkend slecht” voorraadbeheersysteem noemde.

Hoewel het installeren van niet-officiële mods de prestaties in het spel kan uitschakelen, hebben toegewijde modders manieren gevonden om deze beperking te omzeilen. Ze hebben wijzigingen aangebracht om de mogelijkheid om prestaties te verdienen te herstellen, zelfs als de mods zijn geïnstalleerd.

Voor meer informatie over het installeren van mods voor Starfield en andere aspecten van het spel biedt IGN een uitgebreide Starfield Guide. Daarnaast kunnen fans de nieuwe Starfield-merchandise ontdekken die beschikbaar is in de IGN Store.

In de recensie van IGN kreeg Starfield een beoordeling van 7/10, met lof voor zijn uitgebreide rollenspel-speurtochten en plezierige gevechten. Ondanks de uitdagingen blijft de aantrekkingskracht van het spel groot.

Definities:

– Mod-ondersteuning: een functie waarmee spelers een spel kunnen aanpassen en aanpassen door elementen toe te voegen of te wijzigen.

– Creation Kit: een set tools van Bethesda waarmee spelers mods kunnen ontwikkelen met behulp van middelen en functies uit de game.

Bronnen:

– Famitsu (Vertaald door IGN)

- IGN