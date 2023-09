Het onrealistische gebrek aan honden in Starfield: fans willen hun harige vrienden

Starfield, de nieuwste hitgame van Bethesda, heeft zowel lof als kritiek gekregen. Eén aspect dat zelfs fans van het spel echter verbijsterend vinden, is de afwezigheid van honden. Reddit-gebruiker u/Hbimajorv uitte zijn ontevredenheid en beweerde dat het gebrek aan honden het meest onrealistische deel van Starfield is.

Volgens een itembeschrijving in het spel zouden bepaalde hondenrassen zijn uitgestorven. Deze verklaring heeft ertoe geleid dat fans speculeren dat alle katten en honden hetzelfde lot hebben ondergaan. u/Hbimajorv betoogt dat dit onrealistisch is, omdat mensen zich altijd tot het uiterste hebben ingespannen om hun huisdieren te beschermen en te verzorgen, zelfs in erbarmelijke omstandigheden.

Fans in de commentaren waren het met u/Hbimajorv eens en stelden dat de afwezigheid van huisdieren de onderdompeling voor hen verpestte. Ze zijn van mening dat spelers de kans hadden moeten krijgen om honden voor uitsterven te behoeden, gezien de sterke band tussen mensen en hun viervoetige metgezellen.

Interessant is dat, hoewel het gebrek aan honden een groot probleem is, sommige fans ook de afwezigheid van katten in Starfield hebben opgemerkt. Vroeg marketingmateriaal met katten heeft geleid tot speculaties dat ze mogelijk volledig uit het spel zijn verwijderd.

Concluderend: de afwezigheid van honden in Starfield is een twistpunt onder fans. Velen beschouwen het als onrealistisch, gezien de band tussen mensen en hun huisdieren. Hoewel de game een verklaring biedt voor hun afwezigheid, schiet het tekort in het bevredigen van de wens van fans om hun harige vrienden aan hun zijde te hebben in het virtuele universum.

Bronnen: Reddit, Bethesda.