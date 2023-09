Het vaardigheidssysteem in Starfield begrijpen: een gids

By

Starfield, de langverwachte RPG-game van Bethesda, bevat een vaardigheidssysteem dat voornamelijk wordt aangedreven door statistieken en toeval. In tegenstelling tot eerdere Bethesda-spellen, waar de voortgang in een vaardigheid gebaseerd was op het uitvoeren van bijbehorende acties, vereist Starfield dat spelers specifieke vaardigheden aanschaffen met behulp van vaardigheidspunten voordat ze zich op die gebieden kunnen verbeteren.

Beginnend met een karaktercreatieproces, kunnen spelers kiezen uit een verscheidenheid aan biografische achtergronden die verschillende vaardigheden bieden. Deze vaardigheden worden ontgrendeld met behulp van vaardigheidspunten die worden verdiend bij het stijgen in niveau. Elke vaardigheid heeft vier rangen, en als je naar hogere rangen wilt gaan, moet je specifieke uitdagingen voltooien die verband houden met die vaardigheid.

Het is belangrijk op te merken dat sommige uitdagingen pas kunnen worden ontgrendeld nadat de bijbehorende vaardigheid is aangeschaft. Dit betekent dat spelers mogelijk activiteiten uitvoeren zonder vooruitgang te boeken op bepaalde vaardigheidsgebieden. Om de gameplay en de ontwikkeling van vaardigheden te optimaliseren, wordt aanbevolen om een ​​achtergrond en vaardigheden te kiezen die aansluiten bij de gewenste speelstijl.

Er zijn verschillende essentiële vaardigheden die je in een vroeg stadium in Starfield moet verwerven. Deze omvatten gewichtheffen, dat het draagvermogen vergroot; Wellness, dat meer gezondheid schenkt; Handel, die de koop- en verkoopprijzen verbetert; Overtuiging, wat de kansen vergroot om NPC’s te overtuigen; Opruiming, wat het ontdekken van items verbetert; Ballistiek of lasers, die de schade vergroten met specifieke wapentypen; en diverse wapencertificeringen.

Andere belangrijke vaardigheden zijn medicijnen om de effectiviteit van genezende items te vergroten, landmeetkunde voor verbeterde scanmogelijkheden, Boost Pack Training voor verbeterde jetpack-prestaties en beveiliging voor het hacken van geavanceerde sloten.

Hoewel de genoemde vaardigheden een reeks activiteiten bestrijken die vaak in het spel voorkomen, is het de moeite waard om op te merken dat bepaalde vaardigheden tegelijkertijd kunnen evolueren. Gevechtsvaardigheden vereisen bijvoorbeeld vaak het doden van vijanden, wat kan leiden tot het oplopen van schade. Dit kan op zijn beurt bijdragen aan de vooruitgang van vaardigheden op het gebied van welzijn of geneeskunde. Op dezelfde manier kunnen vaardigheden als opruimen, gewichtheffen en handel samenwerken, omdat het plunderen, het dragen van materialen en het verkopen ervan aan verkopers allemaal uitdagingsvoortgang kunnen opleveren.

In Starfield is er geen level cap, waardoor spelers zelfs op hogere niveaus vooruitgang kunnen blijven boeken. Hoewel respect niet mogelijk is, biedt de mogelijkheid om elke vaardigheid te benutten de flexibiliteit om met verschillende speelstijlen te experimenteren.

Concluderend: het begrijpen van het vaardigheidssysteem in Starfield is cruciaal voor een efficiënte karakterontwikkeling. Door zorgvuldig vaardigheden te kiezen die aansluiten bij je speelstijl en consequent uitdagingen te voltooien, kun je een goed afgerond personage creëren dat klaar is om door de uitdagingen van het heelal te navigeren.

