Starfield: een gids voor het sleutelen van sloten met Digipicks

Bethesda heeft een aanzienlijke verandering aangebracht in het lockpickmechanisme voor hun aankomende game Starfield. Voorbij zijn de traditionele tuimelaar- en pinsloten waaraan we gewend zijn geraakt in hun RPG's. In plaats daarvan hebben ze mooie nieuwe digilocks geïntroduceerd. Als u het moeilijk vindt om u aan te passen aan deze nieuwe methode van het ontgrendelen van deuren en het stelen van waardevolle spullen, hoeft u zich geen zorgen te maken. We hebben een korte handleiding om u te helpen.

Hoe sloten te kiezen

In Starfield houdt lockpicking in dat je sleutels in ronde sloten steekt met een bepaald aantal gaten die je moet opvullen met de juiste sleutel. Op uw scherm worden aan de rechterkant de beschikbare toetsen weergegeven, elk met een ander aantal pinnen. Aan de linkerkant zie je het slot zelf, waarbij complexere sloten meer ringen hebben om doorheen te werken dan eenvoudigere.

Om het lockpicken gemakkelijker te maken, is het raadzaam om je al vroeg in het spel te concentreren op het verbeteren van je beveiligingsvaardigheid. Hierdoor worden sloten blauw gemarkeerd als u de muisaanwijzer op de sleutels plaatst die erop passen. Zo kun je gemakkelijk zien welke sleutels werken voor elk niveau van de ringen in het slot.

Wanneer u een slot probeert te openen, kunt u sleutels tegenkomen die slechts in één laag of niveau van het slot passen, terwijl andere mogelijk op meerdere lagen werken. Je doel is om de sleutels te draaien en in te voegen om alle gaten op te vullen en geleidelijk de lagen te verwijderen.

Het kraken van sloten in Starfield vereist meer nadenken en planning vergeleken met de traditionele tuimelaarsloten in eerdere Bethesda-spellen. Gebruik geen sleutels die u later nodig heeft, alleen maar omdat ze passen in de laag waarop u zich momenteel bevindt. Het is het beste om te beginnen met toetsen met meer pinnen, omdat deze vaak een specifiekere indeling hebben. Sleutels met minder pinnen hebben een breder toepassingsgebied.

Als u een deskundig slot tegenkomt, neem dan de tijd om door de beschikbare sleutels te bladeren en ze op hun plaats te draaien. Noteer welke sleutels in elke laag passen voordat u ze op hun plaats plaatst. Als u een fout maakt, kunt u uw stappen door de lagen volgen als u over reserve digipicks beschikt. Met geduld en zorgvuldige overweging zou u echter de meeste sloten moeten kunnen ontgrendelen zonder dat u ze opnieuw hoeft te traceren.

Ten slotte is een nuttige tip om uitschot te redden. Voordat je probeert een kist op masterniveau of een deur te kiezen die je echt wilt openen, sla je spel op. Op deze manier kun je herladen als je het verprutst. Ook al lijkt het misschien op bedrog, in de uitgestrektheid van de ruimte kan niemand je horen bedriegen.

Waar kunt u Digipicks vinden?

Digipicks zijn overal in Starfield te vinden. Ze zijn verspreid over bases en vijandelijke kampementen en kunnen ook worden verkregen door dode vijandelijke lichamen te plunderen. Bovendien kun je, als je over zakkenrollende vaardigheden beschikt, digipicks van levende vijanden verwerven. Bovendien bieden leveranciers digipicks te koop aan, doorgaans voor 35 credits. Het is raadzaam om digipicks in te slaan, zodat u er altijd een paar bij de hand heeft. Je zou niet diep in een kerker een afgesloten meesterkist willen tegenkomen zonder de middelen om hem te openen.

Bronnen: Geen.