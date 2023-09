Hoe buitenposten te bouwen in Starfield: een gids voor het verzamelen van hulpbronnen

Het bouwen van buitenposten in Starfield is een cruciaal mechanisme waarmee spelers grondstoffen in bulk kunnen verzamelen, die vervolgens kunnen worden gebruikt om tijdens hun avontuur items en upgrades te maken. In Starfield hebben spelers de vrijheid om overal in het universum buitenposten te creëren, waardoor de basisbouwfunctie van Fallout 4 naar een hoger niveau wordt getild. Hoewel het spel geen uitgebreide tutorial biedt over het bouwen van buitenposten, is het een uiterst nuttig mechanisme waarmee spelers een enorme hoeveelheid grondstoffen kunnen verwerven zonder hun credits uit te geven.

Om te beginnen met het bouwen van een buitenpost in Starfield, moeten spelers hun scanner openen en de optie ‘Buitenpost’ selecteren. Hierdoor wordt een spookafbeelding van de buitenpost weergegeven, die aangeeft waar deze kan worden gebouwd. In de rechterbovenhoek van het scherm wordt een menu weergegeven met de beschikbare grondstoffen in de omgeving, en spelers moeten proberen zoveel mogelijk van deze grondstoffen te verzamelen (streef naar minimaal vier). Zodra er een geschikte locatie is gevonden, kan de buitenpost worden geplaatst.

Na het plaatsen van de buitenpost gaan spelers naar de bouwmodus. Het wordt aanbevolen om over te schakelen naar een bovenaanzicht van het gebied voor een betere zichtbaarheid. In de bouwmodus moeten spelers extractors, opslageenheden en voedingen bouwen. Extractors moeten op de aderen van grondstoffen op de grond worden geplaatst, en spelers moeten ernaar streven om er zoveel mogelijk in een bepaald gebied te plaatsen. Opslageenheden moeten worden gebouwd op basis van het type hulpbronnen dat wordt gewonnen: vast, vloeibaar of gas. Extractors moeten worden verbonden met opslageenheden, en dit kan worden gedaan door over de extractor te bewegen, 'Create Output Link' te selecteren en de rode lijn naar de juiste opslagcontainer te slepen. Ten slotte zijn er energiebronnen nodig, zoals zonnepanelen of generatoren op brandstof, om de extractors van stroom te voorzien.

Hoewel er geen absoluut “beste” locatie bestaat voor het bouwen van buitenposten in Starfield, wordt het aanbevolen om meerdere buitenposten op verschillende planeten te bouwen om de voordelen van dit mechanisme te maximaliseren. Voordat spelers buitenposten creëren, moeten ze planeten scannen om hun beschikbare hulpbronnen te bepalen. Planeten met vijf of meer hulpbronnen zijn het onderzoeken waard. Enkele aanbevolen planeten voor het bouwen van buitenposten zijn onder meer Jemison, dat water, chloor, lood, argon en chloorsilanen aanbiedt; Kreet, dat water, helium-3, ijzer, lood, argon, alkanen, zilver en neon aanbiedt; Zamka, dat water, helium-3, koper, nikkel, ijzer, uranium, kobalt en vanadium aanbiedt; en Maheo 2, dat water, helium-3, koper, ijzer, lood, alkanen, tetrafluoriden en ytterbium biedt – een zeldzame en waardevolle hulpbron die op slechts 34 planeten en manen in het spel te vinden is.

Over het algemeen is het bouwen van buitenposten in Starfield een lonende en efficiënte manier om middelen te verzamelen en de gameplay te verbeteren. Door strategisch locaties te selecteren en op de juiste manier extractors, opslageenheden en stroomvoorzieningen te bouwen, kunnen spelers tijdens hun avontuur zorgen voor een constante aanvoer van waardevolle grondstoffen.

