Het gerucht gaat dat de iPhone 15 Pro een actieknop heeft in plaats van een mute-schakelaar

Apple's aankomende vlaggenschip-smartphone, de iPhone 15 Pro, zal naar verwachting een actieknop hebben in plaats van een mute-schakelaar, volgens een uitgelekt beeld dat online verscheen enkele uren vóór het officiële debuut van de telefoon naast de iPhone 15 Pro Max bij Apple's 'Wonderlust'-lancering evenement. De gelekte afbeelding, geplaatst door een bekende maker van smartphonehoesjes, toont een derde knop boven de volumeknop, ter vervanging van de traditionele mute-schakelaar die Apple al jaren op zijn iPhones heeft.

Dit gerucht komt overeen met eerdere berichten die suggereren dat de Pro-modellen van de iPhone 15-reeks zullen worden uitgerust met een actieknop, vergelijkbaar met de Apple Watch Ultra die vorig jaar werd gelanceerd. Case-maker Spigen heeft schijnbaar het bestaan ​​van deze nieuwe knop bevestigd door een afbeelding te delen van een smartphonehoesje waarin deze zit.

Dit is niet de eerste keer dat de actieknop is gelekt. In juni werden op Weibo afbeeldingen van beschermende hoesjes voor de iPhone 15 Pro geplaatst, waarop de derde knop boven de volumetoetsen te zien was. Hoewel Apple geen officiële aankondigingen heeft gedaan over deze nieuwe hardwarefunctie, geven bronnen aan dat de Action-knop programmeerbaar zal zijn, waardoor gebruikers verschillende taken kunnen uitvoeren, zoals het wisselen van focusmodi, het activeren van toegankelijkheidsfuncties, het gebruik van de zaklamp of het starten van de camera.

Meer details over de Action-knop en andere features van de iPhone 15 Pro worden onthuld tijdens Apple's 'Wonderlust'-lanceringsevenement, dat vanavond begint. Om op de hoogte te blijven van het evenement en de aankondigingen, kunt u Gadgets 360 bezoeken.

