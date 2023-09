Gespecialiseerde releases nieuwe Roubaix SL8 Endurance racefiets

Specialized heeft de nieuwste versie van zijn populaire Roubaix-endurance-racefiets onthuld, de Roubaix SL8. Dit nieuwe model is verkrijgbaar in verschillende spec-opties en is een opvolger van de Tarmac SL8. Hoewel er geen eerdere Roubaix SL7 was, wilde Specialized zijn topmodellen onder dezelfde naam brengen.

De Roubaix is ​​al bijna twintig jaar een steunpilaar in het assortiment van Specialized, met zijn koolstofvezelframe en innovatieve Futureshock-ophangingstechnologie. Hij kreeg bekendheid toen Peter Sagan hem in 2016 naar de overwinning reed in Parijs-Roubaix. Specialized beweert dat de Roubaix SL8 de snelste fiets is in de categorie uithoudingswegen, met geoptimaliseerde aerodynamica die vier watt luchtweerstand elimineert.

Om een ​​verbeterde aerodynamica te bereiken, heeft de Roubaix SL8 een nieuwe vorkvorm, een herzien onderbuisontwerp en verlaagde staande achtervorken. Specialized heeft ook het framegewicht met 50 gram verminderd door middel van optimalisatie van de koolstofvezellay-out. De framegeometrie blijft grotendeels ongewijzigd, behalve een verhoging van 10 mm in de hoogte aan de voorkant om plaats te bieden aan het nieuwe Future Shock-ophangingssysteem.

Over de Future Shock gesproken, de Roubaix SL8 introduceert het gloednieuwe Future Shock 3.0-platform. Dit voorwielophangingssysteem biedt een veerweg van 20 mm en een aanpassing van de stapelhoogte van 30 mm, wat het comfort en de flexibiliteit verbetert. Hij wordt geleverd in drie specificaties en biedt vijf veerconstanten en extra voorgespannen ringen voor maatwerk. De topklasse 3.3-eenheid is hydraulisch gedempt voor een soepelere rit, terwijl de 3.2-eenheden vooraf ingestelde compressie hebben voor maximale soepelheid. De 3.1-units hebben instelbare voorspanning.

Om een ​​uitgebalanceerd rijgevoel te creëren, heeft Specialized de Pavé-zadelpen en het verlaagde zadelpenklemontwerp ontwikkeld, bekend als Aftershock-technologie. De koolstoflaag van de zadelpen vermindert schokken en trillingen en verbetert de krachtoverdracht. Volgens Specialized levert de Roubaix SL8 een vermindering van 53% in de initiële impact op het stuur in vergelijking met andere racefietsen.

De Roubaix SL8 is verkrijgbaar in zeven modellen, waarbij de S-Works-versie een Sram Red AXS-groep en Roval Terra CLX II-wielset heeft. Er is ook een S-Works-frameset beschikbaar voor aangepaste builds. De rest van de modellen zijn verkrijgbaar in meerdere verfopties en zijn voorzien van een mix van Shimano- en Sram-componenten.

Over het geheel genomen vertegenwoordigt de Specialized Roubaix SL8 een aanzienlijke upgrade op het gebied van aerodynamica, ophangingstechnologie en rijcomfort, waardoor hij een ideale keuze is voor op uithoudingsvermogen gerichte fietsers.

Definities:

– Endurance-racefiets: een type racefiets ontworpen voor langeafstandsritten en die comfort en stabiliteit biedt.

– Futureshock-ophangingstechnologie: een voorwielophangingssysteem dat schokken en trillingen absorbeert voor een soepelere rit.

– Koolstofvezelopstelling: de opstelling en oriëntatie van koolstofvezelplaten binnen een composietmateriaal, wat de algehele sterkte en stijfheid van het frame beïnvloedt.

– Aerodynamica: de studie van hoe lucht rond objecten, zoals een fiets, stroomt om de luchtweerstand te verminderen en de prestaties te verbeteren.

Bronnen: gespecialiseerd