SpaceX vestigt record met 62e lancering van het jaar

SpaceX blijft records breken terwijl het zijn 62e missie van het jaar lanceerde, wat een nieuwe mijlpaal voor het bedrijf markeert. De missie, waarbij gebruik werd gemaakt van een Falcon 9-raket, vond plaats in het Kennedy Space Center van NASA in Florida. Dit brengt het totale aantal Falcon 9- of Falcon Heavy-lanceringen van SpaceX in de afgelopen twaalf maanden op 12.

CEO Elon Musk kondigde aan dat het lanceringsritme de komende maanden zal toenemen, met als doel 10 Falcon-vluchten per maand tegen het einde van dit jaar en 12 per maand volgend jaar. SpaceX heeft in een periode van 10 dagen al tien Falcon-lanceringen gerealiseerd, met als doel dit in de toekomst de norm te maken.

Niet alleen is SpaceX toonaangevend in de wereld wat betreft het aantal lanceringen, maar het is ook toonaangevend wat betreft de totale massa van de lading die dit jaar in een baan om de aarde wordt gebracht. In de eerste helft van 2023 heeft SpaceX ongeveer 447 ton vracht in een baan om de aarde gebracht, goed voor ongeveer 80 procent van al het materiaal dat wereldwijd in een baan om de aarde wordt gebracht.

Het succes van SpaceX kan worden toegeschreven aan verschillende factoren, waaronder het hergebruik van boosters van de eerste trap en stroomlijnkappen voor de lading. Het bedrijf heeft ook de doorlooptijden op zijn lanceerplatforms verkort, waarbij het lanceerplatform in Florida een vermindering zag tot minder dan vier dagen tussen missies. Het lanceerplatform aan de westkust in Californië heeft 18 Falcon 9-missies gehost, maar het duurt langer om voor elke missie op te zetten vanwege een ouder ontwerp.

Het toenemende lanceertempo van SpaceX heeft ook geleid tot veranderingen in de operaties op de Eastern Range van de Amerikaanse Space Force. Het assortiment heeft tegemoetgekomen aan de hogere vraag naar lanceringen, veroorzaakt door SpaceX, en heeft zijn activiteiten dienovereenkomstig gestroomlijnd.

Met de ambitieuze doelstellingen van SpaceX voor de toekomst wordt verwacht dat SpaceX voorop zal blijven lopen op het gebied van ruimteverkenning en grenzen binnen de sector zal blijven verleggen.

Bronnen:

– SpaceX vestigt record met 62e lancering van het jaar – Ars Technica

– SpaceX levert dit jaar tot nu toe 80% van het wereldwijde ruimtelanceringsvolume – Teslarati