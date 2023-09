Zeedieren vinden in de kruiswoordpuzzel van vandaag

De kruiswoordpuzzel van vandaag, gemaakt door Ella Dershowitz, heeft een slim thema gebaseerd op waterbewoners. De onthuller bij 37-Across, ‘Aquatic denizen’, dient als een fonetische hint voor de omcirkelde woorden in de puzzel. Dit zijn echter niet zomaar zeedieren; het zijn allemaal wezens waarvan de namen kunnen worden ontdekt door de vorm van de letter C van boven naar beneden te volgen met behulp van de omcirkelde letters. Enkele voorbeelden zijn zeespons en zee-egel. Neem de tijd en kijk hoeveel zeedieren je kunt identificeren!

Tijdens het oplossen van het kruiswoordraadsel kun je enkele lastige aanwijzingen tegenkomen. 15A verwijst bijvoorbeeld naar de best verkochte Japanse manga- en anime-serie NARUTO. 50A, IDIOM's, kunnen een uitdaging zijn voor vertalers, omdat zij vertrouwen op figuurlijke of doorgegeven interpretaties van taal. Op dezelfde manier, 16D's "Schuine kolommen?" verwijst naar OP-EDS, die eerder redactioneel dan architectonisch zijn. Bovendien zijn er 25D-aanwijzingen LACES UP, wat je doet om je klaar te maken om te skaten, en is de EMPTY SET van 39D een wiskundige groepering zonder elementen.

Maak je geen zorgen als je worstelt met vrijdagpuzzels. Christina Iverson, een puzzeleditor, biedt de Easy Mode-nieuwsbrief aan, die op vrijdag een kruiswoordraadsel met meer toegankelijke aanwijzingen rechtstreeks in je inbox stuurt. Op deze manier kun je oefenen en krijg je geleidelijk meer zelfvertrouwen bij het oplossen van deze moeilijkere puzzels. Als u geïnteresseerd bent in het indienen van uw eigen kruiswoordraadsel bij The New York Times, hebben ze een open indieningssysteem waarmee u uw puzzels online kunt indienen.

Bron: de kruiswoordpuzzel van Ella Dershowitz en de New York Times Easy Mode-nieuwsbrief.