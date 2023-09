SoundCloud introduceert ontdekkingsfeed in TikTok-stijl met korte clips en verticaal scrollen

By

SoundCloud heeft de lancering aangekondigd van een nieuwe functie die lijkt op het populaire sociale mediaplatform TikTok. Het muziekstreamingbedrijf introduceert een ontdekkingsfeed waarmee gebruikers verticaal kunnen scrollen en naar korte fragmenten van nummers kunnen luisteren. Deze functie, die aanvankelijk in maart werd getest, zal nu beschikbaar zijn voor alle SoundCloud-gebruikers op zowel iOS- als Android-apparaten.

Met de bijgewerkte app kunnen gebruikers naar een preview van een nummer van 30 seconden luisteren, zodat ze kunnen beslissen of ze naar het volledige nummer willen luisteren. Door op de afspeelknop te tikken terwijl je naar het voorbeeld luistert, kunnen gebruikers naadloos overgaan naar de volledige versie van het nummer.

Om deze hoogtepunten van 30 seconden uit nummers samen te stellen, maakt SoundCloud gebruik van de kracht van Musiio's AI. SoundCloud heeft in 2022 Musiio, een AI-startup, overgenomen om zijn muziekontdekkingservaring te verbeteren. De technologie van Musiio selecteert automatisch de beste 30 seconden van elk nummer.

De nieuwe ontdekkingsfeed bevat ook sneltoetsen voor handig afspeellijst- en bibliotheekbeheer. Gebruikers kunnen eenvoudig nummers toevoegen aan hun afspeellijsten of bibliotheken en nummers leuk vinden om ze later te openen in het gedeelte 'Gelikete nummers'.

Hoewel de nieuwe ontdekkingsfeed een belangrijke toevoeging is, hebben gebruikers nog steeds toegang tot de traditionele volgfeed. Door naar het tabblad ‘Volgen’ te navigeren, kunnen gebruikers nummers bekijken die zijn gepubliceerd door de artiesten die ze volgen.

SoundCloud host momenteel een uitgebreide catalogus met meer dan 320 miljoen nummers van 40 miljoen makers. Hoewel het bedrijf het exacte aantal actieve gebruikers niet heeft bekendgemaakt, beweert het op basis van een blogpost van eerder dit jaar 130 miljoen betrokken fans te hebben.

Het bedrijf heeft actief gewerkt aan initiatieven om artiesten te ondersteunen bij het promoten van hun muziek en het verbinden met fans. In mei introduceerde SoundCloud een reeks betrokkenheidstools, waaronder analyse- en direct messaging-functies. Bovendien heeft het onlangs een functie getest met de naam First Fans, die ervoor zorgt dat nieuwe nummers een eerste boost krijgen doordat ze worden aanbevolen aan gebruikers met dezelfde smaak.

Het door fans aangedreven royaltyprogramma van SoundCloud, dat in 2021 werd gelanceerd, omvat nu meer dan 500,000 artiesten. In plaats van de inkomsten te verdelen op basis van de totale streams, verdeelt dit programma advertentie- en abonnementsgeld onder artiesten op basis van de artiesten waarnaar gebruikers luisteren.

Om winstgevendheid te bereiken heeft SoundCloud stappen ondernomen om zijn personeelsbestand te beheren en middelen effectief toe te wijzen. In mei ontsloeg het bedrijf 8% van zijn personeel, na een personeelsinkrimping met 20% in augustus van het voorgaande jaar.

