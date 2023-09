Marvel's Spider-Man 2 Limited Edition PS5-bundel: wat je moet weten

Sony maakt zich op voor de lancering van Marvel's Spider-Man 2 met een speciale editie PlayStation 5-bundel. Deze bundel kost $ 600 en bevat een standaard PS5-console en alle gebruikelijke componenten. Wat deze bundel echter aantrekkelijk maakt, zijn de drie specifieke extra’s die worden meegeleverd: aangepaste frontjes, een digitale voucher voor de game en een unieke DualSense-controller.

De aangepaste frontjes hebben een rood-zwart ontwerp dat het pak van de hoofdrolspeler van de game, Miles Morales, weerspiegelt. De voorkant heeft een gestructureerde afwerking, waarbij de kruising van de kleuren iets verhoogd is. Het toont ook prominent een wit Spider-Man-logo in de rechterbenedenhoek. De achterkant is strak en zwart, met een wit Spidey-logo aan de onderkant. Opvallend is dat de zijplaten afneembaar zijn, net als op de standaard PS5.

Naast de op maat gemaakte frontjes wordt de bundel geleverd met een bijpassende DualSense-controller. Deze controller heeft hetzelfde rood-zwarte ontwerp als de voorkant, compleet met een wit Spider-Man-logo op het touchpad. Hoewel de controller afzonderlijk kan worden gekocht voor $ 80, is het een extra bonus om deze in de bundel te hebben.

Een van de opvallende kenmerken van deze bundel is de toevoeging van een digitale download van Marvel's Spider-Man 2. Deze game wordt geactiveerd bij de officiële release op 20 oktober. Dit voegt aanzienlijke waarde toe aan de bundel, aangezien consoles in speciale edities zijn uitgebracht. zeldzaam deze consolegeneratie, waardoor de PS5 in beperkte oplage een gewild verzamelobject is.

De Marvel's Spider-Man 2 limited edition PS5-bundel is nu verkrijgbaar en de game wordt op 5 oktober exclusief voor PS20 gelanceerd. Mis je kans niet om dit unieke en zeer gewilde pakket te bemachtigen.

