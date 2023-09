Oppo en Sony kondigen partnerschap aan voor dubbellaags gestapelde Sony-sensoren

Oppo en Sony's merk Lytia-beeldsensoren zijn onlangs een strategische samenwerking aangegaan om dubbellaags gestapelde Sony-sensoren te introduceren in toekomstige Oppo-vlaggenschipapparaten. De samenwerking heeft tot doel “het volgende tijdperk van computationele fotografie te ontsluiten”, aldus Oppo, hoewel er geen specifieke datum is aangekondigd voor de release van het eerste apparaat dat is uitgerust met deze nieuwe sensor.

Sony's ExmorT IMX 888 gestapelde CMOS-sensor, die gebruik maakt van 2-laags transistorpixeltechnologie, maakte eerder dit jaar zijn debuut in de Xperia 1 V. Daarnaast heeft Sony plannen om nog twee sensoren te introduceren die gebruik maken van het gestapelde CMOS-sensorontwerp: de IMX903 en IMX907.

Het belangrijkste voordeel van het gestapelde CMOS-sensorontwerp is de scheiding van transistors en fotodiodelagen. Deze scheiding maakt grotere diodes mogelijk, wat resulteert in een verbeterde lichtvangst en betere prestaties bij weinig licht. Een ander BBK-merk, vivo, is eerder deze zomer een partnerschap aangegaan met Sony's Lytia-divisie voor hun aankomende vivo X100-vlaggenschipserie, die ook zal beschikken over op maat gemaakte Sony-gestapelde CMOS-sensoren.

Deze samenwerking tussen Oppo en Sony's Lytia-merk onderstreept het groeiende belang van computationele fotografie in de smartphone-industrie. Door geavanceerde beeldsensoren te integreren, kunnen smartphones hun fotografiemogelijkheden aanzienlijk verbeteren, vooral in uitdagende lichtomstandigheden.

Terwijl gebruikers steeds meer vertrouwen op hun smartphones als hun belangrijkste fotografie-apparaat, streven bedrijven als Oppo en Sony er voortdurend naar om de grenzen van de beeldtechnologie te verleggen. Met de nieuwste dubbellaags gestapelde Sony-sensoren wil Oppo gebruikers een nog uitzonderlijkere fotografie-ervaring bieden op hun toekomstige vlaggenschipapparaten.

Bronnen:

– Oppo.com

– Sony's merk Lytia-beeldsensor.