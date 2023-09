MTV werkt samen met Snapchat voor stemmen bij Video Music Awards

MTV heeft samengewerkt met Snapchat om gebruikers in staat te stellen te stemmen op een categorie Video Music Awards via de Lenses-functie van Snapchat. Door gebruik te maken van de Camera Kit van Snap zal het entertainmentbedrijf op augmented reality (AR) gebaseerde ervaringen integreren in de prijsuitreiking. Zodra de drie finalisten zijn geselecteerd voor de categorie Beste nieuwe artiest, kunnen gebruikers een speciale lens gebruiken die door Saucealitos is gemaakt om hun stem uit te brengen door er één, twee of drie met hun vingers aan te geven om een ​​artiest te selecteren. Hoewel het onzeker blijft of het aantal stemmen dat via Snapchat wordt ontvangen een significante impact zal hebben op de uiteindelijke telling, zullen ze wel worden opgenomen in de totale telling.

Naast de stemfunctie heeft MTV ook aangekondigd dat er tijdens de POV VMA-livestream een ​​AR Moonperson zal verschijnen met door fans ingezonden selfies. Voorheen hanteerde het entertainmentbedrijf een traditionele methode om mensen voorafgaand aan het evenement via een formulier selfies te laten insturen. Dit jaar kunnen gebruikers ook een AR Moonperson-effect proberen dat de Moonperson in hun eigen huis projecteert. Door een selfie uit hun filmrol te selecteren, kunnen ze getuige zijn van de Moonperson die rondzweeft met hun gezicht zichtbaar in het vizier.

Snapchat, vooral populair onder de leeftijdsgroep 13 tot 24 jaar, is een ideaal platform voor de doelgroep van MTV. Hoewel Snapchat de VMA's van vorig jaar op de Stories-pagina plaatste, markeert deze samenwerking de eerste officiële samenwerking tussen Snapchat en MTV voor een awardshow. Snapchat werkte eerder samen met muziekfestivals, artiesten op tournees en sporttoernooien om AR-ervaringen aan fans te introduceren.

Snap, het moederbedrijf van Snapchat, richt zich steeds meer op merk- en AR-gebaseerde cameraoplossingen om de omzet te vergroten. In maart lanceerde het bedrijf AR Enterprise Services (ARES), met tools zoals AR Try-On en 3D-productweergave. In april introduceerde Snap het AR Mirrors-product onder ARES, waardoor merken hun technologie in fysieke ruimtes konden integreren. Door samenwerkingen met Live Nation en muziekfestivals is Snap zijn AR-ervaringen blijven uitbreiden om gebruikers op innovatieve manieren te betrekken.

Bronnen:

- MTV

– Snap x MTV-partnerschap