MTV werkt samen met Snapchat om AR-ervaringen te integreren voor het stemmen op Video Music Awards

By

MTV heeft de krachten gebundeld met Snapchat om gebruikers in staat te stellen op een categorie te stemmen tijdens de komende Video Music Awards (VMA's) met behulp van de AR-gebaseerde lenzen van Snapchat. Door gebruik te maken van Snap's Camera Kit wil MTV augmented reality (AR)-ervaringen opnemen in de prijsuitreiking.

Zodra de drie finalisten voor de categorie Beste nieuwe artiest zijn bepaald, krijgen Snapchat-gebruikers de mogelijkheid om hun stem uit te brengen met behulp van een speciale lens gemaakt door Saucealitos. Door hun keuze met één, twee of drie vingers kenbaar te maken, kunnen gebruikers de artiest selecteren waarop ze willen stemmen. Hoewel het onzeker blijft hoeveel impact de Snapchat-stemming zal hebben op de uiteindelijke telling, telt elke stem.

Tijdens de VMA-livestream is MTV van plan om tijdens het evenement een AR Moonperson te laten zien, met door fans ingezonden selfies. Als nostalgisch tintje vroeg MTV mensen om hun selfies vooraf in te dienen via een traditioneel formulier.

Om de kijkers nog meer te betrekken, kunnen individuen het AR Moonperson-effect ervaren en dit in hun eigen huis projecteren. Door een selfie uit hun filmrol te selecteren, kunnen ze getuige zijn van de zwevende Maanpersoon met hun eigen gezicht zichtbaar in het vizier.

Snapchat-gebruikers hebben toegang tot deze AR-ervaringen vanaf 11 september om 12 uur ET, enkele uren voordat de VMA om 8 uur ET begint.

Terwijl de vorige VMA's van MTV 40.1 miljoen interacties registreerden op populaire sociale mediaplatforms zoals Facebook, Instagram, Twitter en YouTube, ontbrak Snapchat op de lijst. MTV erkende echter dat Snapchat zeer geschikt is voor de doelgroep van 13- tot 24-jarigen.

Deze samenwerking met MTV markeert de officiële deelname van Snapchat aan de awardshow-ruimte met behulp van de Camera Kit. Eerder werkte Snap samen met verschillende muziekfestivals, artiesten op tournee en sporttoernooien om AR-ervaringen aan fans te introduceren. Het voetbalteam LA Rams gebruikte bijvoorbeeld de technologie van Snapchat in het stadion om fans op het grote scherm te tonen.

De nadruk van Snap op merk- en AR-gebaseerde cameraoplossingen wordt steeds duidelijker. Naast de samenwerking met muziekfestivals heeft het bedrijf AR Enterprise Services (ARES) gelanceerd, met tools zoals AR Try-On en 3D-productweergave. Snap introduceerde ook AR Mirrors, waardoor merken hun technologie in fysieke ruimtes konden integreren.

Bronnen:

- MTV

– Snap