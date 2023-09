Starfield-gids: hoe u de Wakizashi Katana kunt vinden en beheersen

Starfield biedt spelers een verscheidenheid aan wapens waarmee ze hun personages en speelstijlen kunnen aanpassen. Een van de opvallende wapens is de Wakizashi, een katana waarmee spelers gevechten van dichtbij kunnen aangaan. Met de juiste vaardigheden kunnen de Wakizashi enorme schade aanrichten en unieke voordelen bieden, zoals bloedingseffecten en verhoogde schade aan mensen.

Om de Wakizashi in Starfield te vinden, moeten spelers naar de lichtgevende stad Neon op Volii Alpha reizen, gelegen in het Volii-sterrenstelsel. De stad ligt ten zuidoosten van de startlocatie, het Alpha Centauri-sterrenstelsel, en is toegankelijk na het voltooien van een paar hoofdmissies. Eenmaal in Neon moeten spelers naar de Ebbside-wijk vlakbij het Volii Hotel gaan.

Hier vinden spelers Frankie's Grab + Go, een winkel met een geheime ingang naar de schuilplaats van het Seokguh Syndicaat. De gemakkelijkste manier om binnen te komen is door de winkeleigenaar, Franchesca Moore, ervan te overtuigen de deur voor je te openen. Als alternatief kunnen spelers haar keycard inpakken. Eenmaal in de schuilplaats moeten spelers het gebouw verkennen totdat ze een gele wapenkoffer op een tafel vinden. In de koffer zit de Syndicate Enforcer, een epische Wakizashi.

Een andere manier om de Wakizashi te verwerven is door je aan te sluiten bij de Strikers, een rivaliserende bende van het Seokguh Syndicaat. Naarmate spelers verder komen in het zijverhaal over de Strikers, krijgen ze uiteindelijk de kans om een ​​gewone Wakizashi te kopen bij wapenhandelaar Hatchet.

Om de kracht van de Wakizashi volledig te maximaliseren, moeten spelers zich concentreren op het upgraden van specifieke karaktereigenschappen. In de gevechtsboom kunnen vaardigheden als verlammen en duelleren de schade en overleving vergroten. In de fysieke boom vergroten vaardigheden als vechtsporten en verjonging de kans op kritieke treffers en herstellen ze de gezondheid.

Met deze vaardigheden kunnen spelers een onstuitbare cyber-ronin worden, waarmee ze gemakkelijk vijanden kunnen verslaan. Dankzij de hoge schade die de Wakizashi veroorzaakt, kunnen spelers vijanden snel uitschakelen, waardoor het een formidabel wapen is tegen zowel mensen als wezens. Bazen kunnen echter meer inspanning vergen vanwege hun verhoogde gezondheid en weerstand.

Over het algemeen is de Wakizashi-katana een krachtig wapen in Starfield dat kan worden verkregen via specifieke locaties en speurtochten. Met de juiste vaardigheden en upgrades kunnen spelers dodelijke melee-strijders worden en genieten van de bevredigende ervaring van het hanteren van een katana in een futuristische omgeving.

