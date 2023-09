Week van digitale connectiviteit en levenslijnbewustzijn: spraak- en breedbanddiensten voor iedereen toegankelijk maken

In de huidige onderling verbonden wereld is toegang tot spraak- en breedbanddiensten niet alleen een gemak, maar een noodzaak. Het biedt een levenslijn voor noodhulp, maakt communicatie met overheidsdiensten mogelijk, verbindt individuen met gemeenschapsbronnen en houdt vrienden en familie verbonden. Niet iedereen kan zich echter de kosten van deze essentiële diensten veroorloven, en veel huishoudens in de Verenigde Staten zijn nog steeds niet aangesloten.

De Federal Communications Commission (FCC) en de Michigan Public Service Commission (MPSC) erkennen het belang van spraak- en breedbandtoegang voor mensen met een laag inkomen en veteranen en hebben samengewerkt om deze diensten betaalbaarder te maken. Via het Lifeline Assistance-programma en het Affordable Connectivity Program kunnen in aanmerking komende consumenten korting krijgen op hun maandelijkse kosten voor spraak- en breedbanddiensten.

De Lifeline- en Affordable Connectivity-programma's bieden een maandelijkse factuurkorting aan in aanmerking komende consumenten met een laag inkomen, inclusief degenen die deelnemen aan het Veterans Pension Program. Deelnemers hebben de mogelijkheid om hun Lifeline-korting toe te passen op spraak-, breedband- of spraak-breedbandbundels, terwijl de ACP-korting specifiek wordt toegepast op breedbanddiensten.

Bovendien heeft de FCC verbeterde verbindings- en levenslijnprogramma's voor stamlanden opgezet, waarbij de unieke behoeften van individuen in deze gebieden worden erkend. De regels om in aanmerking te komen voor het Lifeline Programma zijn ook bijgewerkt om dubbele steun te voorkomen en ervoor te zorgen dat alleen degenen die deze hulp echt nodig hebben, deze essentiële hulp ontvangen.

Digital Connectivity and Lifeline Awareness Week, uitgeroepen door gouverneur Gretchen Whitmer, heeft tot doel het bewustzijn over de beschikbaarheid van deze programma's te vergroten en in aanmerking komende burgers aan te moedigen zich aan te melden. Verschillende organisaties, overheidsinstanties, leiders uit de sector en belangenbehartigers van consumenten bundelen hun krachten om inwoners voor te lichten over staats- en federale programma's voor spraak- en breedbandconnectiviteit.

Geen enkele burger zou zonder telefoon- of breedbanddiensten moeten zitten, simpelweg omdat hij het zich niet kan veroorloven. Door Lifeline en het Affordable Connectivity Program te promoten, kunnen we ervoor zorgen dat alle Amerikaanse burgers toegang hebben tot betaalbare spraak- en breedbanddiensten.

Bronnen:

– Federale Communicatiecommissie (FCC)

– Michigan Public Service Commission (MPSC)

– Nationale Vereniging van Regulatory Utility Commissioners (NARUC)

– Nationale Vereniging van Consumentenadvocaten voor Staatsbedrijven (NASUCA)