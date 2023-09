Beginnersyoga voor senioren in Harrison Park Seniors Center

Kom elke woensdagochtend naar het Harrison Park Seniors Centre voor een leuke en rustige oefensessie genaamd Beginners Yoga. Deze les is speciaal ontworpen voor senioren en komt tegemoet aan hun unieke behoeften en mogelijkheden. Of je nu een beginner bent of al enige ervaring hebt met yoga, je bent van harte welkom om mee te doen.

De sfeer in het Harrison Park Seniors Centre is altijd vriendelijk en gastvrij. Het is een geweldige kans om gelijkgestemde individuen te ontmoeten die geïnteresseerd zijn in actief blijven en plezier maken. De cursus is toegankelijk voor iedereen van 55 jaar en ouder en er is geen voorafgaande ervaring vereist.

Om deel te nemen, wordt er op de dag van de les € 2,- in rekening gebracht. Deze vergoeding helpt de kosten van het uitvoeren van het programma te dekken en zorgt ervoor dat het voor iedereen betaalbaar blijft. De les duurt van 10 uur tot 00 uur, waardoor de deelnemers voldoende tijd hebben om deel te nemen aan verschillende oefeningen en ontspanningstechnieken.

Als u op zoek bent naar een manier om iets terug te geven aan uw gemeenschap, zijn er vrijwilligersmogelijkheden beschikbaar in het Harrison Park Seniors Centre. Ze zijn altijd op zoek naar toegewijde personen die kunnen helpen met verschillende activiteiten en programma's. Als u geïnteresseerd bent, bel dan 289/259-2862 voor meer informatie.

Beginnersyoga voor senioren in het Harrison Park Seniors Center biedt een holistische benadering van welzijn voor oudere volwassenen. Het is een kans om kracht, flexibiliteit en evenwicht te verbeteren en tegelijkertijd het mentale en emotionele welzijn te bevorderen. Regelmatige lichaamsbeweging is essentieel voor het behouden van een gezonde levensstijl, en deze les biedt senioren een veilige en ondersteunende omgeving om aan lichaamsbeweging te doen.

Bronnen: Harrison Park Seniorencentrum

Definities:

– Beginnersyoga: een yogapraktijk die speciaal is ontworpen voor mensen die nieuw zijn met yoga en mogelijk aanpassingen nodig hebben.

– Senioren: personen van 55 jaar en ouder.

– Vrijwilligerswerk: het aanbieden van tijd en diensten om te helpen bij verschillende activiteiten of programma's, zonder financiële compensatie.