Apple's AirPods Pro van de tweede generatie schakelt over naar USB-C voor oplaadcassette

Apple heeft tijdens het iPhone 15-evenement aangekondigd dat de tweede generatie AirPods Pro nu wordt geleverd met een USB-C-oplaadcassette. Dit is een belangrijke verandering, omdat het betekent dat de AirPods Pro nu dezelfde oplader zal gebruiken als de iPad en MacBook, waardoor gebruikers elke beschikbare USB-C-kabel kunnen gebruiken. Het compacte formaat en de batterijcapaciteit van de AirPods Pro maken hem compatibel met een reeks USB-C-kabels, wat gebruikersgemak garandeert.

Bovendien blijft de nieuwe AirPods Pro draadloos opladen ondersteunen, waardoor gebruikers de flexibiliteit hebben om hun oordopjes op te laden zonder dat er kabels nodig zijn. Qua bescherming is er een lichte verbetering merkbaar in de stof- en waterbestendigheid van de AirPods Pro. Ze zijn nu voorzien van een IP54-classificatie, die enige bescherming biedt tegen stofdeeltjes en waterspetters. Gebruikers moeten echter voorkomen dat de AirPods Pro in water wordt ondergedompeld.

Hoewel er nog geen nieuws is over wanneer andere versies van AirPods zullen volgen, wordt verwacht dat deze verschuiving naar USB-C in toekomstige modellen zal worden overgenomen. De prijs van de nieuwe AirPods Pro blijft in de VS en 249 andere landen $ 30, en ze zullen vanaf 22 september te koop zijn.

Over het geheel genomen biedt deze overstap naar USB-C-opladen voor de AirPods Pro van de tweede generatie grotere compatibiliteit en gemak voor gebruikers, evenals een verbeterde bescherming tegen stof en water. Apple blijft zijn producten verbeteren om aan de veranderende behoeften van zijn klanten te voldoen.

Bronnen: Apple Event – ​​iPhone 15-lancering