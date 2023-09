Altijd lage prijzen voor Apple's nieuwe 15-inch M2 MacBook Air en meer

Als je op zoek bent naar een nieuwe MacBook of iPad Pro, zijn er momenteel een aantal geweldige aanbiedingen beschikbaar. Apple's nieuwe 15-inch M2 MacBook Air is momenteel te koop voor een absoluut lage prijs van $ 1,299, wat $ 200 minder is dan de gebruikelijke prijs. Dit model wordt geleverd met een opslagcapaciteit van 512 GB en beschikt over een 15.3-inch Liquid Retina-display, Apple Silicon-prestaties en een batterijduur van 18 uur. De besparingen zijn ook van toepassing op het 256 GB-model, dat nu verkrijgbaar is voor $ 1,099.

Voor iPad Pro-gebruikers is het 11-inch Magic Keyboard van Apple momenteel afgeprijsd naar $ 209.99, een daling ten opzichte van $ 299. Dit toetsenbord is compatibel met alle nieuwste iPads van Apple, inclusief de M2- en M1-serie, en de nieuwste iPad Air. Het biedt een verbeterde typervaring met verlichte toetsen en een ingebouwd trackpad. Het toetsenbord wordt met de iPad verbonden via de Smart Connector van Apple, waardoor opladen en Bluetooth-connectiviteit niet meer nodig zijn.

Als u op zoek bent naar een draagbare oplader, heeft UGREEN een nieuwe MagSafe Power Bank van 10,000 mAh uitgebracht. Deze powerbank is voorzien van een MagSafe-spoel en kan oplaadsnelheden van 7.5 W leveren voor iPhones en snelheden van 15 W voor Android-apparaten. Het heeft ook twee extra poorten voor het opladen van andere apparaten. De powerbank is momenteel te koop voor $ 48.99, een daling van $ 70.

Deze aanbiedingen bieden grote kortingen op de nieuwste apparaten en accessoires van Apple, waardoor dit het perfecte moment is om uw technologie te upgraden. Mis deze kortingen niet!

– Definities:

– MacBook Air: de lijn lichtgewicht en draagbare laptops van Apple

– Magic Keyboard: het toetsenbordaccessoire van Apple voor iPad Pro

– MagSafe: het magnetische oplaadsysteem van Apple

– Liquid Retina-display: de weergavetechnologie van Apple met hoge resolutie en levendige kleuren

– Apple Silicon: de speciaal ontworpen processors van Apple voor Mac-computers

– USB-C: een type connector en kabel dat vaak wordt gebruikt voor opladen en gegevensoverdracht

– Smart Connector: de eigen verbindingstechnologie van Apple voor accessoires

– Thunderbolt: een standaard voor snelle gegevens- en beeldschermverbindingen

– USB-A: een type connector en kabel dat vaak wordt gebruikt voor opladen en gegevensoverdracht