Samsung Galaxy Buds 2 Pro met korting tijdens het Back to School-seizoen

Alle hoofdtelefoonliefhebbers opgelet! Samsung biedt een fantastische deal voor hun Galaxy Buds 2 Pro, net op tijd voor het back-to-school-seizoen. De draadloze oordopjes zijn momenteel te koop met een korting van 23 procent, waardoor de prijs daalt van $230 naar $178. Dit is de laagste prijs die we sinds Black Friday hebben gezien. Wat nog beter is, is dat alle drie de kleuren van de Galaxy Buds 2 Pro bij de verkoop zijn inbegrepen, waarbij het witte model een dollar minder kost dan de grafiet- en bora-paarse opties.

De Galaxy Buds 2 Pro vertegenwoordigt een aanzienlijke verbetering ten opzichte van eerdere modellen. Eerdere versies, zoals de Galaxy Buds Live, hadden geen effectieve ruisonderdrukking, terwijl de originele Galaxy Buds Pro problemen had met geluidsblokkering en kwaliteit. In onze recensie hebben we de Galaxy Buds 2 Pro een score van 86 toegekend, waarbij we hun verbeterde ruisonderdrukkingsmogelijkheden en verbeterde pasvorm prezen. De batterijduur, goed voor ongeveer vijf uur continu luisteren, blijft vergelijkbaar met die van zijn voorganger. De gesprekskwaliteit bleef ook consistent.

Deze scherp geprijsde Galaxy Buds 2 Pro's maken deel uit van Samsung's "Smart Home-evenement" op Amazon, dat andere opwindende aanbiedingen omvat. De 49″ Odyssey G9 Gaming Monitor is momenteel bijvoorbeeld 29 procent goedkoper, van $1,400 naar $1,000. Bovendien is de Galaxy Watch 5 40 mm LTE verkrijgbaar tegen een gereduceerde prijs van $ 230, een daling van $ 330. Andere Samsung-gadgets, zoals de Galaxy Z Flip 5G mobiele telefoon, Galaxy Watch 5 Pro Bespoke Edition en de Pro Ultimate microSD-geheugenkaart, zijn momenteel ook te koop.

