De strijd om smartphonegiganten: Samsung's push met opvouwbare telefoons

Volgens Counterpoint Research zijn Samsung en Apple de dominante spelers op de mondiale smartphonemarkt, waarbij Samsung qua marktaandeel iets beter presteert dan Apple. Om zijn positie in de markt verder te versterken, richt Samsung zich op opvouwbare smartphones.

Tijdens het recente “Unpacked”-evenement in Zuid-Korea onthulde Samsung zijn nieuwe Galaxy Z Fold 5 en Galaxy Z Flip 5. Deze apparaten tonen Samsung's toewijding aan opvouwbare technologie en vertegenwoordigen de toekomst van smartphones. Deze stap van Samsung is verfrissend, omdat het iets nieuws en anders brengt op de smartphonemarkt, die werd gedomineerd door rechthoekige apparaten met stapsgewijze verbeteringen in processorsnelheid en camerakwaliteit.

De grootste uitdaging voor Samsung is iPhone-gebruikers overtuigen en overtuigen om over te stappen op opvouwbare Android-telefoons. Apple heeft een sterk ecosysteem van exclusieve apps, accessoires en abonnementsdiensten gecreëerd die het voor gebruikers moeilijk maken om te vertrekken. Een populaire lock-in-app voor Apple is iMessage, waarmee je afbeeldingen en video's van hoge kwaliteit kunt delen. Android-gebruikers ervaren daarentegen beperkingen bij het sms'en van afbeeldingen en video's naar iOS-gebruikers.

Hoewel de opvouwbare telefoons van Samsung dit aspect misschien niet kunnen veranderen, kunnen ze zich wel richten op gebruikers die minder toegewijd zijn aan het Apple-ecosysteem en hen aanmoedigen om de overstap te maken. Samsung heeft zelfs advertenties gelanceerd waarin iPhone-gebruikers worden uitgedaagd om over te schakelen naar hun opvouwbare apparaten.

Apple zou de plannen van Samsung echter kunnen verstoren door een eigen opvouwbaar toestel uit te brengen. Hoewel er geen officiële bevestiging is, suggereren geruchten dat Apple een opvouwbare iPad overweegt. Apple heeft een geschiedenis van het observeren van de markt en het ondernemen van actie wanneer de tijd rijp is.

De markt voor opvouwbare telefoons is nog steeds relatief klein vergeleken met de totale smartphonemarkt, maar nu Samsung voorop loopt, ligt de sleutel in het overtuigen van iPhone-gebruikers om over te stappen. Het valt nog te bezien of de opvouwbare telefoons van Samsung de markt kunnen opschudden en een nieuwe golf smartphonegebruikers kunnen aantrekken.

Bron: Yahoo Finance, Counterpoint Research