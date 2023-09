Krijg tot $ 1,000 korting op de Galaxy Tab S9-serie van Samsung

Samsung's Discover Week is hier en ze bieden een aantal geweldige aanbiedingen voor hun nieuwste gadgets. Een deal die het bekijken waard is, is de promotie voor de Galaxy Tab S9-serie, perfect als je een groter scherm nodig hebt voor je dagelijkse taken.

Met deze promotie verlaagt Samsung de prijzen met maximaal $ 1,000. De grootste korting is beschikbaar voor de Galaxy Tab S9 Ultra, met maar liefst $ 1,000 korting. De Galaxy Tab S9+ krijgt een korting van $ 920, en de kleinste Galaxy Tab S9 krijgt een korting van $ 770.

Om van de volledige korting te profiteren, moet je een apparaat inruilen. Samsung biedt de hoogste inruilwaarde van $800 voor de Galaxy Tab S8 Ultra en Galaxy Tab S9+. Op de andere twee Tab S8-modellen krijg je $ 700 korting, en de oudere Galaxy Tab S7 heeft een waarde van $ 500. De inruilwaarden voor de Tab S9 dalen weliswaar iets, maar je kunt nog steeds flink besparen als je je oude toestel inruilt.

Naast de inruilkorting gooit Samsung er een gratis opslagupgrade in. Dit betekent dat de opslagcapaciteit van alle Tab S9-modellen wordt verdubbeld, waarbij de kleinste Tab S9 van 128 GB naar 256 GB gaat, en de Tab S9+ en Tab S9 Ultra van 256 GB naar 512 GB. De Tab S9 Ultra kan zelfs springen naar 16 GB RAM en 1 TB opslag, terwijl de Tab S9 een RAM-upgrade krijgt van 8 GB naar 12 GB. Deze opslag- en RAM-upgrades zijn maximaal $ 120 waard.

Als bonus biedt Samsung een add-on van $ 99 voor de Galaxy Watch 6 als je een apparaat uit de Tab S9-serie koopt. Dit komt neer op een korting van $ 250 op de smartwatch.

Met alle inruilingen en kortingen kun je de volledig uitgeruste Galaxy Tab S9 Ultra krijgen voor slechts $ 519, een daling ten opzichte van de oorspronkelijke prijs van $ 1,619.

Mis deze geweldige aanbiedingen en promoties niet. Bezoek de onderstaande link voor meer informatie.

