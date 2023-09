Hoe Samsung de standaard zet voor Android-smartwatches

By

Samsung is uitgegroeid tot een leider in de smartwatch-industrie, vooral voor Android-gebruikers. Terwijl andere smartwatch-makers moeite hebben om een ​​naadloze ervaring te bieden, valt de Galaxy Watch-serie van Samsung op als de meest volwassen en verfijnde optie in combinatie met een Android-telefoon.

De nieuwste generatie, de Galaxy Watch 6 en Galaxy Watch 6 Classic, demonstreren het streven van Samsung naar uitmuntendheid. Vooral de Classic-editie herintroduceert de geliefde roterende ring, waardoor navigatie intuïtiever wordt op het compacte scherm van het horloge.

De aandacht van Samsung voor detail komt tot uiting in het ontwerp en de functionaliteit van de horloges. De slankere randen geven de horloges een slanker uiterlijk, en de grotere displays bieden meer gemak terwijl ze een compacte voetafdruk behouden. De Galaxy Watch 6 Classic, gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal, zorgt voor een geruststellend gewicht.

Onder de motorkap is de Galaxy Watch 6-serie voorzien van een nieuwe Exynos W930-chip, waardoor hij tot 18% sneller is dan zijn voorgangers. In combinatie met Google's Wear OS 4 en Samsung's One UI 5-overlay bieden de horloges een snellere app-respons en vloeiendere navigatie-overgangen.

Om de wellnessfuncties van de Galaxy Watch 6-serie volledig te benutten, wordt aanbevolen om het horloge te koppelen met een Samsung Galaxy-telefoon en de nieuwste versie van de Samsung Health Monitor-app te installeren. De horloges bieden een breed scala aan welzijnshulpmiddelen, waaronder hartslagmeting, elektrocardiogram (ECG)-metingen en analyse van lichaamsgegevens.

Het is echter vermeldenswaard dat in tests de hartslagmetingen van de Galaxy Watch 6 en Galaxy Watch 6 Classic af en toe iets lagere resultaten opleverden in vergelijking met andere apparaten. Bovendien vereisen bepaalde functies, zoals slaapcoaching, gegevens van ten minste zeven dagen om nauwkeurige inzichten te bieden.

Samsung heeft ook opmerkelijke verbeteringen aangebracht in de levensduur van de batterij. De Galaxy Watch 6 Classic kan bij matig gebruik tot twee dagen meegaan en heeft aan het einde van een cyclus van 54 uur nog steeds ongeveer 12% batterij over. Dagelijks opladen is echter nog steeds noodzakelijk, vooral als u slaapregistratie gebruikt.

Over het geheel genomen zet de Galaxy Watch 6-serie van Samsung een hoge standaard voor Android-smartwatches. De naadloze integratie met Android-telefoons, het verfijnde ontwerp, de verbeterde prestaties en de uitgebreide wellnessfuncties maken het tot een topkeuze op de smartwatch-markt.

Bronnen:

Mathur, Vishal. (2023, 8 september). Hoe Samsung de ervaring dicteert die wordt gedefinieerd door hardware, software, apps en tracking is een voorbeeld voor andere smartwatch-makers. Opgehaald van [bron]