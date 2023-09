Samsung Galaxy Watch 6: een solide smartwatch met kleine upgrades

De Samsung Galaxy Watch 6 is de nieuwste toevoeging aan het smartwatch-assortiment van Samsung. Hoewel het misschien geen baanbrekende functies biedt, biedt het een aantrekkelijk ontwerp en de beste Wear OS-ervaring die er is. Het horloge is verkrijgbaar in twee maten, 40 mm en 44 mm, en heeft een groter en helderder display vergeleken met zijn voorganger, de Galaxy Watch 5.

Een van de opvallende kenmerken van de Galaxy Watch 6 is de compatibiliteit met Google-tools en apps zoals de Play Store, waardoor gebruikers een robuuste smartwatch-ervaring krijgen. Het horloge bevat ook mogelijkheden voor het volgen van gezondheid en fitness, waaronder het volgen van activiteiten, hartslagmeting en GPS-tracking voor buitenactiviteiten zoals hardlopen en fietsen.

De Galaxy Watch 6 draait op Google's Wear OS 4 met Samsung's One UI Watch 5-overlay en biedt een schone en scherpe gebruikerservaring. Eén beperking van het horloge is echter de aanraakgevoelige rand, die onbetrouwbaar en ineffectief kan zijn, vooral in situaties waarbij sprake is van zweet of vet.

Voor fitnessliefhebbers biedt de Galaxy Watch 6 basistrackingfuncties, zoals het tellen van stappen en het volgen van activiteiten. Het bevat ook specifieke functies zoals atletiekmodus, hartslagzonedetectie en automatische fietsdetectie. De hartslag en GPS-nauwkeurigheid zijn echter mogelijk niet zo nauwkeurig als die op apparaten van Garmin.

Samsung heeft ook geavanceerde gezondheidsfuncties geïntroduceerd, zoals on-demand ECG's, meldingen over onregelmatige hartslag en bloeddrukdetectie. Deze functies zijn echter beperkt tot Samsung-telefoongebruikers, wat een nadeel kan zijn voor gebruikers met andere smartphonemerken.

Over het geheel genomen is de Samsung Galaxy Watch 6 een solide optie voor mensen die op zoek zijn naar een betrouwbare smartwatch boordevol functies. Het is misschien geen significante upgrade ten opzichte van zijn voorganger, maar het biedt de beste Wear OS-ervaring en een reeks mogelijkheden voor het volgen van gezondheid en fitness.

Bronnen:

– Samsung Galaxy Watch 6 review: in één oogopslag

– Samsung Galaxy Watch 6 recensie door Kaitlyn Cimino / Android Authority