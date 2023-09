Samsung Galaxy Watch 6 Classic: een premium smartwatch met klassiek design

Samsung heeft onlangs de Galaxy Watch 6 Classic geïntroduceerd, de nieuwste toevoeging aan hun Classic Watch-serie. Dit uurwerk wordt geleverd met de iconische roterende wijzerplaatfunctie, die na een korte onderbreking een comeback maakt. Naast de Watch 6 Classic heeft Samsung ook de standaard Watch 6 in hun assortiment geïntroduceerd.

De Galaxy Watch 6 Classic heeft een werkelijk premium esthetiek met zijn grote ronde wijzerplaat gemaakt van hoogwaardig metaal. Het beschikt over een levendig AMOLED-display omringd door een responsieve draaiknop voor eenvoudige navigatie. Het horloge is verkrijgbaar in twee kleuropties: zilver en zwart, waarbij de zwarte optie bijzonder aantrekkelijk is vanwege de visuele aantrekkingskracht en algehele elegantie.

Een opvallend kenmerk van de Watch 6 Classic is de unieke band met een ontwerp met twee texturen. Het heeft een lederen afwerking aan de buitenkant en voelt zacht, rubberachtig aan op de huid, wat uitzonderlijk comfort biedt, zelfs tijdens langdurig dragen. Het is echter aan te raden om de maat 43 mm te kiezen als je een smallere pols hebt voor een comfortabelere pasvorm.

De gebruikersinterface van de Watch 6 Classic is uitzonderlijk soepel en gebruiksvriendelijk, waardoor het gemakkelijk is voor beginnende smartwatch-gebruikers. Het draait op One UI 5 Watch, gebaseerd op Wear OS 14, waardoor gebruikers toegang hebben tot verschillende functies, zoals het lezen van nieuwsartikelen, het maken van foto's en het rechtstreeks gebruiken van Google Maps op de smartwatch. Het horloge biedt ook handige functies zoals omgekeerd opladen, waardoor gebruikers het horloge kunnen opladen door het op de achterkant van compatibele Samsung-smartphones te plaatsen.

Bovendien besteedt de Watch 6 Classic aandacht aan het volgen van gezondheid en welzijn, inclusief slaappatronen met een snurkdetectiefunctie. Het bevat ook de Afib-tracker, die gebruikers in bepaalde landen waarschuwt voor onregelmatige hartritmes.

De levensduur van de batterij van de Watch 6 Classic heeft veelbelovende resultaten opgeleverd en werkt bij regelmatig gebruik twee dagen soepel. Er zijn echter verdere tests nodig om de prestaties volledig te evalueren.

Over het geheel genomen maakt de Samsung Galaxy Watch 6 Classic indruk met zijn premium ontwerp, klassieke draaibare wijzerplaat en comfortabele riem. Het biedt een soepele gebruikersinterface, een reeks handige functies en uitgebreide gezondheids- en welzijnsregistratie. Als je op zoek bent naar een featurerijke smartwatch met een klassiek design, dan is de Samsung Galaxy Watch 6 Classic zeker het overwegen waard.

