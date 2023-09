Samsung herfstuitverkoop: Galaxy Watch 6 voor $ 100 bij aankoop van een nieuwe telefoon

Samsung biedt momenteel een verleidelijke deal aan als onderdeel van hun herfstuitverkoop. Klanten kunnen een Samsung Galaxy Watch 6 kopen voor slechts $ 100 als ze een nieuwe telefoon kopen. De telefoons die in aanmerking komen voor deze bundeldeal zijn de Samsung Galaxy S23 Ultra en de Samsung Galaxy Z Fold 5.

De Samsung Galaxy Watch 6, die in augustus werd gelanceerd met een vanafprijs van $300, is nu via deze aanbieding verkrijgbaar tegen een aanzienlijk lagere prijs van $100. Deze deal is een geweldige kans voor degenen die overwegen om naast hun nieuwe telefoon een smartwatch te kopen. De besparing is afhankelijk van de grootte van het horloge en de keuze tussen Bluetooth- of LTE-connectiviteitsopties.

Voor het basisformaat van 40 mm met Bluetooth-connectiviteit is de prijs als onderdeel van de bundel $ 100. Een upgrade naar de 44 mm-optie kost $ 110, een daling ten opzichte van de oorspronkelijke prijs van $ 330. Aan de LTE-kant zijn de varianten van 40 mm en 44 mm beschikbaar voor respectievelijk $ 120 en $ 130. De topversie van het horloge, die een verkoopprijs van $330 heeft, kan nu worden gekocht voor $130, wat een besparing van $250 oplevert.

Als een smartwatch niet interessant is, hebben klanten ook de mogelijkheid om de Galaxy Buds 2 Pro aan te schaffen tegen een gereduceerde prijs van $ 50, een besparing van $ 130, bij aankoop van een telefoon. Deze draadloze oordopjes zijn verkrijgbaar in de kleuren wit, paars of grafiet.

Als alternatief kunnen klanten ervoor kiezen om een ​​Galaxy Tab S9 aan hun Android-collectie toe te voegen. Met deze deal kunnen ze tot $ 230 besparen op de beige tablet van 256 GB. De oorspronkelijke prijs van de tablet is $920, maar met deze aanbieding kost deze slechts $690, op voorwaarde dat de aankoop de Galaxy S23 Ultra omvat.

Dit herfstuitverkoopevenement van Samsung biedt klanten spannende mogelijkheden om te besparen op verschillende Samsung-producten. Of het nu gaat om een ​​nieuwe telefoon, een smartwatch, draadloze oordopjes of een tablet, voor iedere voorkeur zijn er kortingen beschikbaar. Mis deze aantrekkelijke aanbiedingen niet.

