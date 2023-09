Samsung Galaxy Tab S9 Ultra: een enorme tablet met indrukwekkende functies

Samsung heeft opnieuw de grenzen van formaat verlegd met zijn nieuwste tablet, de Galaxy Tab S9 Ultra. Met een gigantisch 14.6 inch AMOLED-scherm en een slank ontwerp is deze tablet een krachtpatser als het gaat om multimediagebruik.

Een van de opvallende kenmerken van de Galaxy Tab S9 Ultra is het verbluffende display. Met een resolutie van 2,960 x 1,848 en een beeldverhouding van 16:10 is het scherm perfect voor het bekijken van films en video's. De kleuren zijn levendig en helder, en met een verversingssnelheid tot 120 Hz zorgt de tablet voor soepel scrollen en responsieve aanraakinvoer. Bovendien ondersteunt de tablet HDR10+, waardoor de visuele ervaring nog verder wordt verbeterd.

Qua hardware is de S9 Ultra indrukwekkend dun: slechts 0.21 inch dik en een gewicht van 1.6 pond. Ondanks het grote formaat is Samsung erin geslaagd om de tablet solide en goed gemaakt te laten aanvoelen. Het heeft zelfs een IP68-certificering voor water- en stofbestendigheid, wat duurzaamheid en gemoedsrust biedt voor degenen die overal van hun tablet willen genieten, ook in de buurt van water.

De S9 Ultra blinkt ook uit in audioprestaties. Samsung heeft uitstekende luidsprekers in de tablet gestopt, die een meeslepende geluidskwaliteit leveren. Of je nu films kijkt of van muziek geniet, de audio-ervaring op de S9 Ultra is van topklasse.

Hoewel de tablet indrukwekkende functies biedt, kent hij ook enkele nadelen. Android-apps zijn nog steeds niet geoptimaliseerd voor grotere schermen, en het enorme formaat van de tablet kan het lastig maken om deze gedurende langere tijd vast te houden. Bovendien wordt de S9 Ultra geleverd met een flink prijskaartje, waardoor het een investering is voor degenen die prioriteit geven aan een groot scherm en krachtige hardware.

Kortom, de Samsung Galaxy Tab S9 Ultra is een opmerkelijke tablet die een verbluffend scherm, krachtige hardware en meeslepende audio biedt. Vanwege zijn formaat en prijs is hij misschien niet voor iedereen weggelegd, maar voor wie waarde hecht aan een groter scherm en een hoogwaardige multimedia-ervaring is de S9 Ultra het overwegen waard.

Definities:

– AMOLED: organische lichtgevende diode met actieve matrix. Een weergavetechnologie die levendige kleuren en hoge contrastverhoudingen biedt.

– IP68: een certificering die de weerstand van een apparaat tegen water en stof aangeeft.

– HDR10+: een HDR-formaat (High Dynamic Range) dat de visuele kwaliteit verbetert door het contrast en de kleurnauwkeurigheid te vergroten.

Bron: Samsung Galaxy Tab S9 Ultra Review door Engadget en CNET